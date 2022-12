Fra i giovani calciatori di proprietà della Juventus attualmente in prestito altrove c'è Nicolò Rovella, che sta disputando una stagione importante al Monza.

L'under 21 italiano ha messo insieme delle prestazioni piuttosto positive, che hanno attirato l'interesse di società come il Manchester City: il club inglese ha infatti mandato un emissario allo stadio di Monza per visionare il match contro la Cremonese a novembre. Secondo alcune indiscrezioni di mercato la società inglese potrebbe fare un'offerta da circa 40 milioni di euro per il giocatore.

Pare difficile però che la trattativa di mercato si concretizzi, in quanto sia Allegri che la società bianconera sembrano voler dare fiducia al centrocampista dalla stagione 2023-2024.

Rovella dovrebbe diventare parte integrante della rosa bianconera insieme ad altri giovani come Fagioli, Miretti e Iling Junior. Sarà da valutare, inoltre, anche il futuro professionale di Filippo Ranocchia, anche lui in prestito attualmente al Monza.

In questa stagione finora con il Monza, Rovella ha disputato 13 presenze in campionato e una in Coppa Italia. Il centrocampista è da un paio di anni anche un punto di riferimento della nazionale under 21 italiana, con la quale complessivamente ha giocato 18 match e segnato 3 gol.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi mesi dovrà valutare il futuro professionale di diversi giocatori che attualmente sono in prestito in altre società.

Sarà ad esempio da decidere il futuro del difensore De Winter, attualmente all'Empoli.

Mentre potrebbe partire in prestito a gennaio Kaio Jorge per ritrovare la forma ottimale dopo l'infortunio subito: Kaio Jorge interesserebbe al Valencia per un prestito fino a giugno.