La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Le vicende societarie che hanno portato alle dimissioni di Agnelli, Nedved e di tutto il Consiglio d'Amministrazione non dovrebbero pesare sulle scelte di mercato, non è un caso siano stati confermati Massimiliano Allegri e Federico Cherubini a capo della gestione sportiva.

A gennaio non dovrebbero esserci comunque clamorose trattative di mercato anche se negli ultimi giorni si parla soprattutto di cessioni. Fra i giocatori seguiti ci sarebbe soprattutto Weston McKennie, che sta giocando da titolare nel mondiale in Qatar con gli Stati Uniti qualificatisi agli ottavi di finale dopo la vittoria per 1 a 0 contro l'Iran.

Per lui si parla di un interesse da parte di diverse società inglesi, la Juventus potrebbe considerare offerte comunque non inferiori a 30 milioni di euro. Nelle ultime ore, stando a juvenews24, stanno inoltre arrivando news anche in merito ad una possibile partenza di Dusan Vlahovic. Secondo Corriere dello Sport, l'agente del serbo Darko Ristic sarebbe infatti stato contattato da diverse società europee che hanno chiesto la disponibilità di Vlahovic a lasciare la società bianconera. La Juventus valuterebbe il giocatore circa 110 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'agente di Dusan Vlahovic Darko Ristic sarebbe stato dunque contattato da diverse società europee interessate al giocatore della Juventus.

La situazione societaria incerta dopo le dimissioni del Consiglio d'Amministrazione bianconero potrebbe agevolare un'eventuale partenza del giocatore, che la Juventus valuterebbe circa 110 milioni di euro. Si era parlato di recente di un interesse del Manchester United ma anche del Bayern Monaco per il centravanti serbo che sta continuando comunque ad avere problemi riguardanti una fastidiosa pubalgia.

Attualmente la società bianconera non vorrebbe cedere il giocatore, anche in considerazione dell'investimento effettuato a gennaio scorso di circa 75 milioni di euro per acquistarlo dalla Fiorentina.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe poi rinforzare le fasce difensive in previsione delle possibili partenze a giugno di diversi giocatori in scadenza di contratto, su tutti Alex Sandro, che potrebbe però restare con uno stipendio ridotto, e Juan Cuadrado.

Si valutano diversi giocatori nel ruolo, piacciono in particolare Alejandro Grimaldo e Alvaro Odriozola: lo spagnolo del Real Madrid arriverebbe in prestito gratuito fino a giugno con il solo pagamento dell'ingaggio da parte della società bianconera.