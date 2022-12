I recenti avvenimenti in casa Juventus hanno causato le dimissioni di diverse figure nella società bianconera, una su tutte l'ex presidente Andrea Agnelli. Secondo le indiscrezioni di queste ore, questa circostanza potrebbe permettere il ritorno alla Juve di un grande ex come Antonio Conte. Il leccese, qualora rientrasse alla Continassa, avrebbe già in mente un paio di colpi da suggerire alla Vecchia Signora, Milinkovic-Savic e Alessandro Bastoni.

Juve, le dimissioni di Andrea Agnelli potrebbero agevolare il ritorno di Antonio Conte in bianconero

Le dimissioni di tutto il Cda della Juventus hanno già avuto un effetto a corto raggio visibile, con l'entrata nella società bianconera di nuove figure come Gianluca Ferrero, ma potrebbero portare conseguenze anche a lunga gittata. Infatti, secondo le indiscrezioni di queste ore, l'uscita di Andrea Agnelli dalla Juve agevolerebbe il ritorno a Torino di un allenatore di cui si è discusso molto nelle scorse settimane, Antonio Conte. L'attuale manager del Tottenham, si lasciò con l'oramai ex presidente della Juventus con più di qualche ruggine dovuta all'insoddisfazione del tecnico leccese nei confronti di una campagna acquisti ritenuta di basso profilo.

Con gli eventi da poco accaduti alla Continassa e soprattutto con le dimissioni del succitato Agnelli, la strada per un rientro a casa madre per Conte sarebbe plausibile, specie se si considera che quest'ultimo non avrebbe ancora trovato l'accordo con il Tottenham per rinnovare il proprio contratto che lo lega agli "Spurs" fino al giugno del 2023.

Juventus, Conte avrebbe già indicato due rinforzi, Milinkovic-Savic e Bastoni

Antonio Conte, qualora tornasse davvero alla Juventus, sarebbe già focalizzato nel potenziare l'organico della rosa bianconera e stando alle notizie, avrebbe già messo nella lista dei probabili acquisti, due profili di altissimo livello, Milinkovic-Savic e Alessandro Bastoni.

Il primo, non apparirebbe come un nome nuovo alla Continassa, tanto è vero che le indiscrezioni di una possibile trattativa fra la Juve e la Lazio vanno avanti ormai da settimane. Lotito, conscio che il contratto del centrocampista serbo scadrà nel 2024, chiede una cifra importante, 100 milioni di euro, ma un'offerta da circa 60 milioni, potrebbe far vacillare il numero uno biancoceleste. Discorso analogo, varrebbe per Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter starebbe infatti discutendo del proprio rinnovo di contratto con la compagine nerazzurra, ma il corteggiamento di un allenatore come Conte, che già lo avrebbe voluto con se al Tottenham, potrebbe far cambiare le carte in tavola. In ogni caso, è doveroso sottolineare come Massimiliano Allegri goda ancora, se pur solo a parole, della fiducia di John Elkann, che in una recente intervista ha detto del tecnico toscano: "Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere".