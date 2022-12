La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. L'esigenza principale sembra essere quella di rinforzare la fascia destra difensiva, con Cuadrado che è stato il più impiegato nella prima parte di stagione anche a causa degli infortuni muscolari di De Sciglio. Si lavora anche in previsione di giugno, con tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino a parametro zero. Uno su tutti Adrien Rabiot che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera anche perché vorrebbe 10 milioni di euro a stagione, ingaggio che la società bianconera non vorrebbe garantirgli.

La Juventus starebbe già lavorando al sostituto e l'avrebbe individuato in Sergej Milinkovic-Savic, anche se il centrocampista della Lazio è diverso dal punto di vista tecnico al francese. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la società bianconera sarebbe pronta ad offrire per il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro. Una somma importante anche se non vicina alle richieste della Lazio fino a qualche mese fa. Potrebbe bastare, però, a giugno se il giocatore non dovesse prolungare il contratto con la società laziale in scadenza a giugno 2024. L'offerta contrattuale per il giocatore sarebbe di circa 6 milioni di euro netti a stagione.

Milinkovic-Savic piacerebbe alla Juventus per giugno

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. A tal riguardo potrebbe arrivare Ivan Fresneda come alternativa a Cuadrado, il colombiano è in scadenza di contratto a giugno come Alex Sandro. Il brasiliano potrebbe essere sostituito da Alejandro Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.