La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo fra acquisti e cessioni. A tal riguardo potrebbe arrivare un terzino destro che può giocare a tutta la fascia nell'eventualità in cui Allegri si affidi al 3-5-2. Piace molto Rick Karsdorp ma anche Ivan Fresneda, l'olandese potrebbe arrivare in uno scambio di mercato che porterebbe De Sciglio alla Roma. A proposito di cessioni la società bianconera potrebbe lasciar partire Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento di contratto con la Juventus anche perché il giocatore vorrebbe guadagnare almeno 10 milioni di euro a stagione. Un ingaggio che difficilmente gli potrebbe garantire la Juve. Per questo se dovesse arrivare un'offerta da circa 20 milioni di euro la società bianconera potrebbe lasciarlo partire già a gennaio. Si è parlato di un possibile trasferimento al Manchester United, al Chelsea o all'Arsenal, le ultime notizie di mercato confermano la possibilità di un'offerta da parte del Tottenham per il giocatore. Un giocatore che sarebbe gradito dal tecnico Antonio Conte, che vuole cercare di lottare per i primi posti nel campionato inglese e arrivare più avanti possibile in Champions League.

Rabiot potrebbe considerare una nuova esperienza professionale nella società inglese già a gennaio.

Possibile la cessione di Rabiot a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe valutare la cessione di Adrien Rabiot a gennaio. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto a giugno e la società bianconera starebbe valutando la possibilità di monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

Il Tottenham sarebbe una delle società interessate e potrebbe fare un'offerta da circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore. La Juventus andrebbe anche a risparmiare una buona somma sul monte ingaggi considerando che il giocatore guadagna circa 7,5 milioni di euro a stagione anche se la società bianconera ha usufruito i vantaggi del Decreto Crescita e quindi gli costa di meno in ingaggio lordo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a gennaio anche Weston Mckennie se dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni di euro. Per giugno invece sono in scadenza di contratto anche Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Tutti giocatori che difficilmente potranno prolungare il contratto sia per motivi economici che anagrafici. La loro partenza alleggerirebbe di molto il monte ingaggio considerando che sono fra i giocatori che più guadagnano nella società bianconera.