Corsi e ricorsi storici che nel mondo dello sport si ripresentano puntualmente e il Mondiale di Qatar 2022 non fa eccezione. I quarti di finale che prendono il via il 9 dicembre con la sfida tra Croazia e Brasile prevedono una serie di match assolutamente di grandissimo livello in un torneo la cui asticella in tal senso è stata finora abbastanza alta. Non ci sono sfide inedite, hanno tutte i loro precedenti in Coppa del Mondo e alcuni hanno davvero scritto pagine di Storia del calcio, basti pensare a Olanda-Argentina che nel 1978 assegnò il titolo.

Ma se parliamo di Storia con la S maiuscola non possiamo non citare Marocco-Portogallo: Hakimi e compagni potrebbero essere la prima nazionale africana tra le prime quattro del mondo, ovviamente l'ostacolo lusitano è durissimo, una squadra che ha dimostrato la sua straordinaria competitività anche senza Cristiano Ronaldo, non è assolutamente poco. Marocco che, a proposito di prime volte, è già da tempo nella storia del calcio africano perché è stata la prima nazionale del continente a passare la fase a gironi: accadde nel 1986, il biglietto per gli ottavi venne staccato grazie a una sorprendente (parecchio all'epoca) vittoria contro il Portogallo.

L'impresa del Marocco nel 1986

L'11 giugno del 1986, mondiali messicani, Marocco e Portogallo si sfidano a Guadalajara, in palio c'è il passaggio del turno di un girone che sulla carta era proibitivo per gli africani, comprendendo anche Polonia e Inghilterra.

I marocchini sono reduci da due pareggi a reti inviolate contro polacchi e inglesi, i lusitani hanno superato l'Inghilterra, ma sono stati sconfitti dalla Polonia. La sorprendente nazionale in cui spiccano il portiere Badou Zaki e i talentuosi centrocampisti Aziz Bouderbala e Mohamed Timoumi vincerà 3-1 grazie alla doppietta del giovane attaccante Abderrazzad Khairi e al sigillo dell'esperto Merry Krimau, nel finale il Portogallo realizzerà il gol della bandiera con Diamantino.

Grazie a questo successo e al contemporaneo 3-0 con cui l'Inghilterra schianta la Polonia, il Marocco passerà il turno, prima formazione africana a riuscire nell'impresa quattro anni dopo le ottime prestazioni di Algeria e Camerun che erano andate vicinissime all'obiettivo. Marocchini che chiuderanno il loro torneo con l'eliminazione agli ottavi dopo aver fatto sudare le proverbiali sette camicie alla Germania Ovest.

Tra Portogallo e Marocco c'è un altro precedente iridato, risale al Mondiale di Russia di quattro anni fa e venne vinto 1-0 dai lusitani con la rete in apertura di Cristiano Ronaldo. Ora i marocchini sognano di diventare la prima nazionale africana a disputare una semifinale mondiale.

Croazia-Brasile, precedenti favorevoli ai verdeoro

Marocco-Portogallo è in programma il 10 dicembre alle ore 16 italiane, il tabellone dei quarti in Qatar si apre con Croazia-Brasile che giocano esattamente 24 ore prima. I croati, su 5 confronti ufficiali, non hanno mai battuto la selecao: i precedenti indicano tre successi brasiliani e 2 pareggi. Sono due le sfide ai Mondiali ed entrambe nella fase a gironi: nel 2006 i verdeoro vinsero 1-0 con rete di Kakà.

Invece nel 2014, in quello che fu il match inaugurale della kermesse, prevalsero 3-1 grazie alla doppietta di Neymar e al gol di Oscar, a rimontare l'iniziare vantaggio della formazione europea sancito dall'autogol di Marcelo.

Olanda-Argentina, spicca la finale del 1978

La sfida tra Olanda e Argentina, in programma il 9 dicembre alle ore 20 italiane, fa tornare alla mente dei meno giovani appassionati di calcio la finalissima dei Mondiali del 1978 a Buenos Aires in cui l'Albiceleste, grazie alla doppietta di Kempes e alla rete di Bertoni superò 3-1 i tulipani dopo i tempi supplementari conquistando il suo primo titolo iridato (di Nanninga il gol olandese). Complessivamente i precedenti mondiali tra le due formazioni sono 5: nel Mondiale 1974 la devastante 'arancia meccanica' travolse 4-0 i sudamericani nella seconda fase a gironi con la doppietta di Cruyff e le reti di Krol e Rep.

Poi, dopo la citata finale del 1978, c'è la bellissima sfida nei quarti dei Mondiali francesi del 1998 vinta 2-1 dagli Orange grazie a un gol da cineteca di Dennis Bergkamp al 90', dopo che Kluivert e Lopez avevano fissato lo score sull'1-1. Infine ci sono due pareggi a reti bianche, nella fase a gironi del 2006 e, soprattutto, nella semifinale del 2014 con l'Argentina che poi avrà la meglio ai calci di rigore.

Francia-Inghilterra, due precedenti ai Mondiali

Nonostante si contino 39 sfide ufficiali tra le nazionali di Francia e Inghilterra che si affronteranno alle ore 20 italiane del 10 dicembre, soltanto in due circostanze le loro strade si sono incrociate nella fase finale di Coppa del Mondo.

In entrambe, sempre nella fase a gironi, hanno vinto gli inglesi: nel 1966, mondiale casalingo vinto dai bianchi di Albione, lo score fu 2-0 deciso dalla doppietta di Roger Hunt. Poi nel 1982 in Spagna, quando l'Inghilterra superò 3-1 la Francia con la doppietta di Brian Robson e il gol di Mariner, con Soler che aveva realizzato il punto del temporaneo pareggio transalpino.