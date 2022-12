La Juventus negli ultimi giorni è stata al centro delle cronache sportive per le dimissioni del Consiglio d'Amministrazione. In seguito a questo ribaltone societario, il presidente della Exor (holding controllante il club bianconero) John Elkann ha sottolineato che la società sarà guidata prossimamente come presidente da Gianluca Ferrero e come amministratore delegato da Maurizio Scannavino.

Intanto - su questa vicenda - sono arrivate anche alcune dichiarazioni di vari addetti ai lavori, fra cui quella di Giovanni Carnevali: in una recente intervista a Radio Sportiva l'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo ha detto di provare dispiacere in riferimento per la situazione che sta vivendo la Juventus e in generale tutto il sistema calcio.

Una situazione che - secondo il dirigente della società emiliana - si rispecchia sui problemi che attualmente ci sono nella Lega di Serie A. A tal proposito ha ribadito l'importanza di lavorare con il presidente della Lega di Serie A Casini per cercare di migliorare il calcio italiano.

Carnevali ha parlato anche di mercato, sottolineando che difficilmente Davide Frattesi lascerà il Sassuolo nel mercato di gennaio.

Giovanni Carnevali parla della Juventus e in generale del calcio italiano

'L’azienda calcio è complicata, si deve sempre cercare di tenere tutto in ordine con costi molto elevati', sono queste le dichiarazioni di Giovanni Carnevali.

In merito alla situazione della Juventus, il dirigente neroverde ha aggiunto: 'Dispiace per la società bianconera e per tutto il sistema calcio, perché queste situazioni si rispecchiano sui problemi che dobbiamo risolvere all’interno della Lega.

Il presidente Casini ci darà una grande mano per lavorare al meglio per crescere sotto tanti aspetti'.

Il dirigente del Sassuolo parla di Frattesi

Riguardo al calciomercato del Sassuolo e sull'interesse per Davide Frattesi da parte di diverse società, Giovanni Carnevali ha sottolineato: 'Difficile che vada via a gennaio, noi non chiudiamo niente a nessuno e per il ragazzo auspichiamo un futuro in una grande squadra'.

Il dirigente del club emiliano ha confermato che c'è stata qualche offerta per il giocatore, inoltre ha aggiunto come sia importante che il centrocampista migliori e che potrà farlo nella seconda parte di stagione. Si è inoltre detto pronto ad ascoltare la Roma come altre società interessate al centrocampista.