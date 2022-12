La Juventus sta vivendo un momento molto complesso dal punto di vista societario: le dimissioni di tutto il Cda sono solo il punto di partenza di una nuova strategia finanziaria che presto sarà adottata dalla società bianconera.

La Procura di Torino, come noto, ha già depositato la richiesta di rinvio a giudizio fra gli altri per i dimissionari Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. I capi d'accusa vertono attorno alle presunte plusvalenze fittizie e alla sempre presunta mancata registrazione a bilancio di alcuni stipendi pagati ai giocatori durante la pandemia da coronavirus mediante scrittura privata fra le parti.

Fra le altre accuse ci sarebbero anche l'ostacolo al lavoro degli Istituti di Vigilanza e la possibile manipolazione del mercato.

Una convergenza profonda che potrebbe portare anche la Uefa a rivedere il Settlement Agreement concordato con la società bianconera il 23 agosto scorso. Come noto tale procedura rappresenta una sorta di patteggiamento fra le parti in merito a possibili sanzioni per non aver rispettato certi paletti finanziari: qualora la Procura di Torino dovesse trionfare in sede di processo, la Uefa potrebbe dunque rivedere la propria posizione e ridiscutere il Settlement Agreement con la Juventus.

L'ente presieduto da Ceferin potrebbe così decidere di sciogliere il patteggiamento stabilito ad agosto: sull'argomento ha parlato anche Gabriele Gravina il 30 novembre scorso in occasione del Convegno Welfare e Calcio a Napoli sottolineando come Uefa e Figc siano in contatto per seguire lo sviluppo della vicenda.

La Uefa ha annunciato l'apertura di un'indagine sui conti della Juventus

La Uefa ha ufficializzato dunque l'apertura di un'indagine sui conti della Juventus, che continua comunque a pianificare il mercato, in riferimento al Settlement Agreement stabilito con la società bianconera in data 23 agosto. Le parti avevano concluso un patteggiamento in riferimento al mancato rispetto del Fair Play Finanziario per gli anni 2019-2020-2021 e 2022.

Una procedura utilizzata dalla Uefa anche con altre società che hanno dovuto sostenere sanzioni simili.

Causa accusa di falso in bilancio la Uefa potrebbe però stralciare il patteggiamento e rivederlo sui costi e nella modalità di pagamento. Si attendono novità però dalla Procura di Torino, che ha già rinviato a giudizio 13 dirigenti, fra questi spiccano i nomi dell'ex presidente Andrea Agnelli, dell'ex vicepresidente Pavel Nedved e dell'ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene.

John Elkann ha nominato il nuovo presidente della Juventus

Intanto il presidente della Exor John Elkann ha designato come nuovo presidente della Juventus Gianluca Ferrero, che sarà nominato ufficialmente nel Consiglio d'Amministrazione del 18 gennaio. Ferrero sarà supportato dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino mentre sul fronte vicepresidente della società bianconera si starebbe valutando la figura di Alessandro Del Piero, nonostante alcune voci lo diano non troppo gradito all'allenatore Massimiliano Allegri. Il nuovo Consiglio d'Amministrazione si insedierà in data 18 gennaio, in quell'occasione saranno presentati tutti i nuovi consiglieri della società bianconera.