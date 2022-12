La Juventus valuta Adrien Rabiot circa 25-30 milioni di euro ma potrebbe accettare offerte da circa 15 milioni di euro. Il centrocampista francese si sta confermando anche al mondiale dopo un inizio di stagione importante nella Juventus. È in scadenza di contratto a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società bianconera. Allegri vorrebbe confermarlo almeno fino a giugno ma la Juve potrebbe considerare offerte per il suo cartellino oltre al fatto che andrebbe a risparmiare una somma importante, circa 7 milioni di euro, sul monte ingaggi.

Il giocatore Rabiot potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire Adrien Rabiot a gennaio se dovesse arrivare un'offerta da circa 15 milioni di euro. Il centrocampista francese piace a diverse società inglesi anche se Allegri preferirebbe confermarlo almeno fino a giugno considerando l'importanza dimostrata nella prima parte di stagione. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, se considerare una partenza già a gennaio o se aspettare giugno per decidere con tranquillità la nuova esperienza professionale. Il francese sta disputando un mondiale importante confermandosi dopo l'inizio di stagione alla Juventus. Ha anche segnato un gol nella prima giornata del girone.

Una crescita evidente che lo ha portato anche ad attirare l'interesse di altre società. Al momento sembra difficile un possibile prolungamento di contratto anche perché il giocatore vorrebbe almeno 10 milioni di euro a stagione, che la Juventus difficilmnente gli offrirà per il prolungamento di contratto. Non è un caso che si parli del possibile arrivo di un centrocampista importante nel Calciomercato estivo.

Piace Sergej Milinkovic-Savic, valutato circa 40 milioni di euro dalla Lazio.

Il mercato della Juventus

Nella lista dei partenti a giugno Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria, tutti in scadenza di contratto a giugno. Al posto dell'argentino potrebbe arrivare Niccolò Zaniolo. Il giocatore di 23 anni è in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e potrebbe approdare nella società bianconera a giugno per circa 40 milioni di euro.

La società bianconera starebbe lavorando anche ad altri rinforzi in previsione di giugno. Si valutano diversi giocatori a parametro zero, uno su tutti Alejandro Grimaldo, che potrebbe sostituire Alex Sandro. Per quanto riguarda il centrocampo potrebbe arrivare Youri Tielemans anche lui in scadenza di contratto a giugno e che piace a diverse società inglesi.