Nei prossimi mesi, la Juventus dovrà ridisegnare i suoi quadri dirigenziali. Adesso, i bianconeri sono sotto la gestione del presidente Gianluca Ferrero e del dg Maurizio Scanavino. Ma a giugno la Juventus potrebbe inserire nel suo management un nuovo ad, un nuovo vice presidente e un ds. L'unico dell'attuale area sportiva che ha delle chance di conferma è Massimiliano Allegri. In caso di risultati positivi il tecnico livornese rimarrà saldo sulla sua panchina. Mentre per quanto riguarda l'inserimento di nuovi dirigenti il ​​Corriere dello Sport, ha rivelato che si starebbe pensando al ritorno di Beppe Marotta e come vicepresidente la candidatura più calda sarebbe quella di Alessandro Del Piero.

Allegri si giocherà il futuro

Massimiliano Allegri, in queste settimane, è stato insignito direttamente da John Elkann di pieni poteri all'interno dell'area tecnica. Il tecnico livornese ha ancora due anni e mezzo di contratto e il suo futuro è legato ai risultati sportivi. Dunque, le prospettive di Massimiliano Allegri non cambieranno e se la stagione andrà bene verrà confermato anche perché godrebbe del sostegno della società. Inoltre, se Beppe Marotta dovesse tornare alla Juventus non ci sarebbe nessun problema nel confermare il tecnico livornese. Anche perché tra Massimiliano Allegri e l'attuale dirigente dell'Inter i rapporti sarebbero ottimi. Marotta due anni fa ha provato a portare il tecnico livornese a Milano ma l'allenatore ha deciso di tornare alla Juventus.

Dunque, tra i due non ci sarebbe nessun problema a lavorare nuovamente insieme. Adesso resta da capire se davvero il club bianconero tornerà alla carica con Beppe Marotta per riportarlo a Torino. Inoltre, in caso di ritorno alla Juventus, del dirigente classe 57 toccherà a lui scegliere un nuovo direttore sportivo visto che Federico Cherubini dovrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione.

Del Piero in cima alla lista

In queste settimane, si è parlato moltissimo di un possibile ritorno alla Juventus di Alessandro Del Piero. Il presidente Ferrero, al momento, avrebbe altre questioni di cui occuparsi ma sarebbe pronto a chiamare Pinturicchio. Del Piero potrebbe ricoprire il ruolo lasciato libero da Pavel Nedved e potrebbe diventare vice presidente ed eventualmente lavorare al fianco di Beppe Marotta.

Per ora sono solo ipotesi anche se la Juventus comunque cercherà dei nuovi dirigenti che possano prendere il posto della dirigenza dimissionaria. In ogni caso i tifosi bianconeri seguono con particolare interesse la vicenda e sperano che Alessandro Del Piero possa tornare in società visto il legame che hanno con l'ex capitano.