L'Inter lavora per potenziare la rosa non escludendo delle cessioni illustri per finanziare il mercato del futuro. Nelle ultime settimane, infatti, si sarebbero intensificate le voci che riguarderebbero un interessamento del Manchester United per Andrè Onana e Denzel Dumfries mentre il Real Madrid sarebbe da tempo intenzionato ad acquistare Nicolò Barella, che avrebbe però fatto intendere di voler restare alla Pinetina. Se dovesse arrivare la giusta offerta, il primo partente potrebbe essere invece Joaquin Correa che non ha mai soddisfatto lo staff tecnico nerazzurro.

In entrata, i dirigenti meneghini potrebbero pensare a Cody Gakpo del Psv Eindhoven, Hakim Ziyech del Chelsea e Guglielmo Vicario dell'Empoli.

Odriozola nell'affare Barella

Il Real Madrid sarebbe da tempo sulle tracce di Nicolò Barella che piacerebbe molto a Carlo Ancelotti. La sua valutazione sarebbe di circa 70 milioni di euro ma il club che milita in Liga potrebbe mettere sul piatto una cifra di circa 50 milioni di euro più il cartellino di Alvaro Odriozola. Offerta che dovrebbe essere rispedita al mittente perché l'ex Cagliari è ritenuto centrale per il progetto dell'Inter.

Inter: in entrata si valutano Ziyech, Gakpo e Vicario dell'Empoli

Il Manchester United potrebbe fare un'offerta per Denzel Dumfries e Andrè Onana.

I due calciatori permetterebbero una netta plusvalenza alle casse dell'Inter che li valuterebbe complessivamente circa 80 milioni di euro. L'olandese, però, sarebbe da tempo corteggiato anche dal Chelsea che potrebbe offrire ai dirigenti milanesi il cartellino di Hakim Ziyech.

Il marocchino sarebbe da tempo nei radar anche del Milan ma il club nerazzurro avrebbe bisogno di un attaccante in grado di saltare l'uomo considerate le prestazioni poco brillanti di Joaquin Correa.

Qualora Correa dovesse partire, il marocchino potrebbe così essere preso in considerazione ma in una trattativa slegata da Dumfries. L'Inter, inoltre, apprezzerebbe molto le qualità di Gakpo che si è messo in evidenza durante il Mondiale in Qatar. La sua valutazione sarebbe di circa 50 milioni di euro, i nerazzurri ci penseranno per la prossima estate.

In caso di addio di Onana, invece, i portieri segnalati da Piero Ausilio e Giuseppe Marotta sarebbero Vicario dell'Empoli e Carnesecchi della Cremonese. Il primo avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro mentre il secondo, di proprietà dell'Atalanta, varrebbe circa 15 milioni di euro. Discorsi aperti anche per lo svizzero Sommer prelevabile a parametro zero.