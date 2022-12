La Juventus è al lavoro per preparare al meglio l'inizio della seconda parte di stagione. Il 4 gennaio la squadra bianconera giocherà contro la Cremonese, subito dopo contro l'Udinese e il Napoli in sfide che diranno molto delle ambizioni della squadra bianconera in Serie A. C'è molto lavoro da fare per Allegri, non solo per cercare di proteggere i suoi giocatori dalle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera ma anche per cercare di definire il mercato da portare avanti a gennaio prima e giugno poi. A tal riguardo una delle esigenze principali sarebbe un centrale di difesa, con Evan N'Dicka che potrebbe arrivare a parametro zero dalla stagione 2023-2024.

Negli ultimi giorni la stampa portoghese ha confermato l'interesse della società bianconera anche per un altro difensore, il centrale del Benfica Antonio Silva.

Il classe 2003 è una delle rivelazioni del campionato portoghese ma anche della Champions League, i tifosi della Juventus lo ricordano in uno dei gol con i quali il Benfica ha sconfitto nella competizione europea la squadra bianconera per 4 a 3. Il suo contratto scade a giugno 2027, attualmente è impegnato al mondiale in Qatar con la nazionale portoghese. Piace alla Juventus, che quest'anno nel ruolo ha aggiunto Bremer, ma anche a diverse società inglesi: attualmente la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro ma potrebbe incrementarsi da qui a fine stagione.

Antonio Silva potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque valutando l'acquisto di Antonio Silva per la stagione 2023-2024. Il nazionale portoghese piace molto alla società bianconera, è un classe 2003 e sarebbe quindi un investimento per il presente e per il futuro.

La sua valutazione è di circa 20 milioni di euro, un prezzo di mercato che potrebbe incrementarsi da qui a fine stagione. Attualmente è impegnato con la nazionale portoghese al mondiale come riserva di Ruben Dias ma in futuro potrebbe diventare un riferimento anche del Portogallo.

In questa stagione con il Benfica ha disputato fino ad adesso 16 match fra campionato portoghese e Champions League segnando anche 3 gol.

Antonio Silva non è l'unico giocatore seguito dalla società bianconera per rinforzare la difesa: per gennaio si valuta infatti l'acquisto anche di un terzino destro che possa rappresentare l'alternativa a Cuadrado.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando dunque anche all'acquisto di un terzino destro. Piace molto Fresneda del Valladoid, l'alternativa è Alvaro Odriozola del Real Madrid. Potrebbero partire invece Daniele Rugani e Weston McKennie, il primo piace alla Salernitana, il secondo a diverse società inglesi. Potrebbero lasciare a parametro zero infine anche Cuadrado e Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno.