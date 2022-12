La Juventus è al lavoro per preparare al meglio la seconda parte di stagione. I giocatori da martedì 6 dicembre hanno ripreso la preparazione atletica sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri.

Intanto la società bianconera pensa al mercato, anche in uscita. Potrebbe partire in prestito Kaio Jorge, il brasiliano sta recuperando dopo l'infortunio al ginocchio e da gennaio avrà bisogno di raccogliere più minutaggio. Secondo alcune indiscrezioni piacerebbe al Valencia, che vorrebbe rinforzare il settore avanzato e potrebbe prelevare in prestito il brasiliano.

La società bianconera ha fiducia nel giovane attaccante sudamericano, per questo potrebbe agevolare una sua cessione in prestito, per garantirgli minutaggio in previsione di una stagione 2023-2024, nella quale poi potrebbe diventare parte integrante della rosa bianconera.

Il brasiliano Kaio Jorge potrebbe trasferirsi in prestito al Valencia a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere in prestito Kaio Jorge nel mercato di gennaio. Il brasiliano piacerebbe al Valencia di Gennaro Gattuso, che vorrebbe rinforzare il settore avanzato. Il campionato spagnolo potrebbe essere ideale per il giocatore per ritrovare la forma ottimale dopo l'infortunio subito ad inizio 2022 che lo ha condizionato per tutto l'anno.

Il brasiliano è approdato nella società bianconera nel Calciomercato estivo del 2021 per circa 3 milioni di euro, in quanto era in scadenza di contratto con il Santos a dicembre 2021. Il suo infortunio al ginocchio era avvenuto a inizio di 2022 in un match con la squadra under 23 bianconera.

Nelle settimane scorse Kaio Jorge era stato accostato al Flamengo per un possibile prestito.

Il brasiliano non è l'unico giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera a gennaio. I bianconeri valutano anche altre cessioni, su tutte quelle di Daniele Rugani e Weston McKennie, i quali potrebbero partire a titolo definitivo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire Rugani, che piace alla Salernitana, e McKennie.

Sul centrocampista americano ci sarebbe l'interesse di diverse società inglesi: i bianconeri lo valutano circa 30 milioni di euro.

In entrata, invece, la società potrebbe cercare un laterale abile su entrambe le fasce, quindi che possa rappresentare un'alternativa a Cuadrado sulla destra, ma anche un giocatore che alla lunga possa sostituire Alex Sandro sulla sinistra. Sia il colombiano che il brasiliano hanno infatti il contratto in scadenza a giugno.