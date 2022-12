Il mondiale ci ha regalato emozioni importanti soprattutto in finale, in una delle migliori mai disputate in una competizione mondiale. Alla fine l'epilogo sono stati i calci di rigore, con la vittoria andata all'Argentina a 36 anni dall'ultimo successo mondiale. Beffa per la nazionale francese, anche se era reduce dalla vittoria di quattro anni prima in Russia. Un successo che ha lasciato degli strascichi di polemiche, non tanto nel risultato ma nelle critiche sui social che ci sono state per alcuni atteggiamenti discutibili. Fra tutti quello del portiere della nazionale argentina Martinez, che si è lasciato andare sia durante i rigori che nella premiazione ad azioni colte da molti come irrispettose nei confronti della nazionale francese.

Sull'argomento ha parlato anche l'ex difensore del Milan e della nazionale francese Rami, che ha criticato proprio il portiere dell'Aston Villa. In difesa di uno dei protagonisti della finale mondiale si è schierato il suo compagno Angel Di Maria, sottolineando come Dibu sia il miglior portiere al mondo, invitando il francese ad andare a piangere da un'altra parte. La risposta di Rami non è mancata facendo riferimento al pianto che ha accompagnato Di Maria nella finale, più volte immortalato dalle telecamere. A supporto del giocatore della Juventus si è schierata la moglie, che ha dichiarato che suo marito può insegnarli a piangere ma anche come si segna in una finale.

Siparietto social fra Rami, Di Maria e la moglie del giocatore della Juventus

L'ex nazionale francese Adil Rami ha riservato parole non di certo dolci nei confronti di Martinez per l'atteggiamento avuto dal portiere nella finale contro la Francia. La risposta di Di Maria all'ex giocatore del Milan: 'Dibu è il miglior portiere al mondo, vai a piangere da un'altra parte'.

La risposta di Rami al giocatore bianconero è stata: 'Mi vuoi insegnare te, Angel?'. Evidente il riferimento al pianto di Di Maria durante la finale, come dimostrano le immagini televisive. In difesa di Di Maria ha parlato sui social anche Jorgelina Cardoso, moglie del giocatore: 'Angel può insegnarti come piangere, come comportarsi da cavaliere con un donna e come segnare un gol in una finale.

Buon anno genio'. Sottile ironia quella della moglie di Di Maria, in un siparietto di certo non elegante fra il giocatore bianconero e l'ex giocatore del Milan e della nazionale francese.

Di Maria decisivo nella finale mondiale

Il giocatore della Juventus ha dimostrato la sua bravura nella finale mondiale segnando un gol importante anche se poi la partita si è prolungata ai tempi supplementari fino ai rigori, dove è stato decisivo proprio il portiere dell'Aston Villa, criticato dall'ex nazionale francese.