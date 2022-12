La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo anche dal punto di vista giudiziario. Sono attese notizie per quanto riguarda le vicende presunte plusvalenze fittizie e possibile falso in bilancio, indagini portate avanti dalla Procura di Torino e dalla Consob. Altro argomento ritornato da attualità è Calciopoli dopo le dichiarazioni di Luciano Moggi all'Assemblea degli azionisti della Juventus. L'ex direttore generale ha consegnato una chiavetta usb all'ex presidente dimissionario Andrea Agnelli con intercettazioni telefoniche con protagonisti ex dirigenti di Milan e Inter.

Moggi è ritornato sull'argomento Calciopoli anche nel suo editoriale su Libero, l'ex dirigente della società bianconera ha criticato Giovanni Cobolli Gigli, presidente della Juventus durante la sentenza Calciopoli. Moggi ha sottolineato come l'avvocato della Juventus nel 2006 Zaccone indirizzò i processi in quanto accettò la Serie B senza ricorrere al Tar. Fu proprio l'ex presidente della società bianconera a ritirare il ricorso al Tar, come sottolineato da Moggi, su suggerimento di Luca Cordero di Montezemolo. Secondo Moggi con quel ricorso la Juventus sarebbe rimasta in Serie A, oltre al fatto che Blatter sarebbe stato costretto a tardare la stesura dei calendari internazionali. Con quella decisione Montezemolo ricevette i ringraziamenti dell'ex presidente Fifa.

Luciano Moggi ha parlato della decisione dell'ex presidente Cobolli Gigli di ritirare ricorso al Tar nel 2006

'A Cobolli Gigli voglio spiegare che l’avvocato difensore della Juve, accettando la B con penalizzazione, avvalorò la colpevolezza dei dirigenti di quel tempo, indirizzando i processi'. Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi nel suo editoriale su Libero e riferite all'ex presidente della Juventus.

Come è noto infatti la società bianconera accettò la Serie B con penalizzazione senza ricorrere a Tar. Sull'argomento l'ex direttore generale della società bianconera ha aggiunto: 'Seguendo i consigli di Montezemolo, Cobolli Gigli ritirò il ricorso al Tar con il quale la Juve sarebbe rimasta probabilmente in Serie A'. Una decisione gradita anche da Blatter, a detta di Moggi, che ha sottolineato: 'Nel caso di ricorso al Tar Blatter avrebbe dovuto tardare nella stesura dei calendari internazionali, per questo Montezemolo meritò i ringraziamenti di Blatter'.

'La sentenza parlava di campionato regolare'

L'ex direttore generale della Juventus ha poi fatto riferimento alla sentenza che parlava di campionato regolare. Parole pesanti quelle di Moggi nei confronti di Cobolli Gigli, che a sua detta non avrebbe difeso nella maniera ideale la società che rappresentava durante il periodo di Calciopoli. Argomento ritornato d'attualità dopo le dichiarazioni di Moggi durante l'Assemblea degli Azionisti della società bianconera.