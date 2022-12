Secondo alcune indiscrezioni di mercato, nelle scorse ore la Juventus avrebbe praticamente definito il prolungamento di contratto del centrocampista laterale Samuel Iling Junior. Mancherebbe solo l'annuncio sulla firma della nuova intesa contrattuale.

A riportare la notizia è stato il giornalista Fabrizio Romano, che parla di passo breve rispetto al prolungamento di contratto del giocatore bianconero. Alcune fonti parlano di contratto fino al 2025, altre fino a giugno 2027.

La notizia comunque conferma che la Juventus vuole dare fiducia a uno dei giovani-rivelazione della squadra bianconera nella prima parte di stagione.

Iling Junior sarebbe considerato dal tecnico Massimiliano Allegri l'alternativa sulla fascia sinistra a Kostic in un eventuale 3-5-2, anche se nella formazione Next Gen ha spesso giocato anche in una posizione più avanzata, essendo abile a servire assist e a finalizzare le azioni da gol.

Sarebbe a un passo il prolungamento di contratto di Iling Junior con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Iling Junior sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la Juventus. A dare la notizia è stato Fabrizio Romano su Twitter.

Il centrocampista laterale inglese dovrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale fino a giugno 2027 con la società bianconera. Alcune fonti parlano invece di prolungamento di contratto fino a giugno 2025.

Mister Allegri nei mesi scorsi si è affidato al giocatore classe 2003 nella partita in trasferta contro il Benfica nel match di Champions League, con l'inglese che è stato decisivo nei gol del 2-4 e del 3-4 della squadra bianconera. Importante è stato anche il suo contributo nel match di campionato contro il Lecce, nel quale ha infatti fornito l'assist decisivo per il gol di Fagioli, che ha garantito la vittoria per 1-0.

Un infortunio subito da Iling proprio ha poi impedito a mister Allegri di averlo a disposizione nei match di novembre della squadra bianconera. Sarà però parte integrante dei giocatori che si ritroveranno martedì alla Continassa per la preparazione in previsione dell'inizio della seconda parte di stagione, che inizierà il 4 gennaio con il match contro la Cremonese.

Non solo Iling Junior, anche Mulazzi sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la Juventus

La Juventus potrebbe annunciare a breve anche un altro prolungamento di contratto di un elemento delle giovanili in queste settimane: si tratta di Gabriele Mulazzi, terzino classe 2003 della Juventus Next Gen che in questa stagione ha giocato fino ad adesso 12 match fra campionato di Serie C, Coppa Italia di Serie C e Youth League fornendo due assist.

Mulazzi può giocare su entrambe le fasce difensive, oltre che in un 3-5-2 come esterno di centrocampo.