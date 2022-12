L'Inter lavora già in previsione del prossimo mercato estivo e vorrebbe confermare quei calciatori che si stanno ritagliando uno spazio importante nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Tra questi c'è sicuramente Francesco Acerbi, difensore arrivato in prestito dalla Lazio.

Inter, si lavora al riscatto di Acerbi

Stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato, il club nerazzurro avrebbe deciso di riscattare il centrale italiano dal club guidato da Claudio Lotito. L'affare dovrebbe sbloccarsi sulla base di un riscatto attorno ai 4 milioni di euro, in particolare qualora ci fosse la conferma di Simone Inzaghi in panchina.

Oltre al riscatto di Acerbi, l'Inter sta valutando qualche opportunità che potrebbe presentarsi nel prossimo calciomercato estivo. Infatti L'inter starebbe valutando Chris Smalling, in scadenza con la Roma e che potrebbe non rinnovare con il club giallorosso. In caso di mancato prolungamento, l'Inter potrebbe fiondarsi sull'esperto centrale inglese, che intanto sarebbe finito pure nel mirino della Juventus, come possibile sostituto di Leonardo Bonucci al termine della stagione.

Tutte queste possibili manovre potrebbero determinare il futuro di Stefan De Vrij, che non ha ancora rinnovato e che potrebbe lasciare Milano a parametro zero. Sembrerebbe invece sulla strada del rinnovo Milan Skirniar, che potrebbe prolungare il proprio contratto con l'Inter prima del 2023.

Inter, idea Livakovic per la porta

Altro snodo cruciale per il prossimo mercato estivo dell'Inter è rappresentato dal portiere che difenderà i pali della porta nerazzurra. Handanovic dovrebbe salutare al termine della stagione, ma potrebbe non esser il solo. Infatti, anche Andrè Onana potrebbe esser ceduto di fronte a un'eventuale offerta importante: ad esempio potrebbe interessare al Barcellona.

Per questo, il club nerazzurro non vuole farsi cogliere impreparato e starebbe sondando diversi profili per la porta. Sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche il nome di Dominick Livakovc, portiere croato della Dinamo Zagabria che si sta mettendo in luce al Mondiale in Qatar con la propria Nazionale.

Il classe '97 sembrerebbe pronto per il salto di qualità con l'Inter che potrebbe valutarlo come opzione per la prossima sessione estiva.

Piacerebbero anche due portieri italiani come Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi, i quali sarebbero seguiti anche dalla Juventus.