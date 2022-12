Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La società rossonera sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, con l'obiettivo di confermarsi nel campionato italiano e continuare il percorso di crescita in Europa.

Milan, tutte le idee per il centrocampo: da Sensi ad Alcaraz

Il club rossonero tiene sotto osservazione tanti profili per completare la mediana a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnico vorrebbe un calciatore che possa svolgere il ruolo vice Bennacer e che possa alternarsi anche nel ruolo di mezz'ala in un centrocampo a tre.

Se il sogno del Milan resta Sergej Milinkovic-Savic, tra gli altri profili seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Stefano Sensi, centrocampista italiano dell'Inter che in questa prima parte di stagione ha offerto buone prestazioni al Monza.

Il futuro del centrocampista potrebbe non esser al club brianzolo che potrebbe decidere di non riscattarlo al termine della stagione. In caso di mancato accordo con l'Inter, il Milan potrebbe prendere in considerazione il profilo dell'ex Sassuolo per l'estate. L'Inter però non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 12-15 milioni di euro per lasciar partire Sensi a titolo definitivo.

Oltre Sensi, il Diavolo segue anche dei profili internazionali come Carlos Alcaraz, centrocampista del Racing che è finito nel mirino di alcuni top club europei.

Il club argentino chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro per il proprio gioiello. Infine, sullo sfondo anche la candidatura di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo che dovrebbe lasciare il Real Madrid in estate e già seguito dal Milan nelle precedenti sessioni di Calciomercato.

Milan, sempre più vicino l'arrivo di Sportiello

Altro tassello fondamentale per il prossimo mercato estivo del Milan è legato al vice Maignan. Nonostante le buone prove di Tatarusanu, il club rossonero sarebbe vicino alla chiusura di un altro estremo difensore.

Parliamo di Marco Sportiello che dopo le esperienze all'Atalanta e Fiorentina sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia rossonera.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan avrebbe trovato un accordo con l'estremo difensore in scadenza con l'Atalanta per la prossima estate. La firma dovrebbe avvenire nel 2023 nel mese di febbraio, a calciomercato inoltrato.

Una mossa importante da parte del club rossonero che si assicura un portiere di grande affidamento e che può sostituire Maignan in caso di infortunio. Intanto, Pioli aspetta il rientro del portiere francese per la ripresa del campionato con il numero uno del Diavolo che potrebbe già rientrare per la sfida dell'Arechi contro la Salernitana.