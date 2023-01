Seconda cessione ufficiale nel mercato di riparazione di gennaio per il Crotone. A salutare definitivamente la Calabria nella mattinata di mercoledì 11 gennaio è stato il difensore centrale Sergio Yakubiv passato alla Virtus Francavilla. Il difensore ucraino potrebbe non essere l'ultima partenza. Nei prossimi giorni potrebbe infatti concretizzarsi la cessione in prestito dell'attaccante Gabriele Bernardotto. In uscita anche un altro attaccante, Marco Tumminello.

Crotone, Yakubiv cambia squadra

Aggregato alla prima squadra in questa stagione il difensore Sergio Yakubiv non ha trovato molto spazio con il Crotone.

Per lui solamente tre presenze ottenute scendendo in campo nei match disputati dai rossoblù in Coppa Italia di Serie C. Dopo alcune presenze con la formazione Primavera il calciatore ha così deciso di cambiare maglia diventando ufficialmente un nuovo difensore della Virtus Francavilla. Il club pugliese ha prelevato il calciatore a titolo definitivo andando a siglare un contratto in scadenza al 30 giugno 2025.

Bernardotto verso l'addio

In attesa di conoscere quello che sarà il nuovo attaccante del Crotone la società rossoblù starebbe lavorando alla cessione, con la formula del prestito, dell'attaccante Gabriele Bernardotto. Il calciatore, arrivato in estate dalla Lucchese, potrebbe trasferirsi alla Triestina anche se nelle ultime ore ad inserirsi nella trattativa sarebbe stato il Foggia.

Nei giorni scorsi a Gabriele Bernardotto si era interessato anche un altro club di terza serie, il neopromosso Gelbison. In uscita nel reparto avanzato ci sarebbe anche Marco Tumminello corteggiato da Lecco e Latina, con i nerazzurri che sembrerebbero al momento favoriti.

Le altre trattative degli squali

In attacco i rossoblù avrebbero abbandonato quasi definitivamente la pista Manuel Marras dal Bari e avrebbero effettuato un sondaggio con il Cittadella per l'attaccante Andrea Magrassi, già seguito nel mercato estivo.

In difesa i rossoblù manterrebbero aperta la trattativa con il Bari per un possibile ritorno in Calabria del difensore centrale Guillaume Gigliotti. Non dovrebbe fare parte delle idee della dirigenza rossoblù invece il profilo del terzino Luca Crecco del Pescara. Poche chance inoltre per l'arrivo a Crotone dell'attaccante argentino Facundo Lescano del Pescara sul quale sarebbe forte il Padova.

Potrebbe rimanere in rossoblù invece il portiere Paolo Branduani nonostante al momento il ruolo di secondo alle spalle di Andrea Dini. Sfumate infine, almeno per il momento, le ipotesi di ritorno di Nwankwo Simy, attaccante del Benevento, e del centrocampista - sempre dei Sanniti - Pasquale Schiattarella.