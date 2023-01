Dopo l'ottimo mondiale disputato Denzel Dumfries potrebbe essere il giocatore individuato dalla dirigenza dell'Inter come possibile partente per rimpinguare le casse del club.

Nelle ultime ore sembra farsi largo l'interesse del Chelsea per un suo trasferimento a Londra, che comunque dovrebbe avvenire non a gennaio, ma nel mercato estivo.

La valutazione del giocatore da parte dell'Inter

In queste ultime settimane Dumfries ha perso la titolarità sulla fascia a favore di Darmian e sembrerebbe essere sempre più ai margini del progetto dell'Inter del futuro.

In prospettiva il giocatore olandese sembrerebbe essere destinato a una cessione, ma l'Inter non ha intenzione di svenderlo. La valutazione fissata dal club per l'acquisto di Denzel Dumfries è vicina ai 60 milioni di euro, ma per ora non sono arrivate proposte concrete.

L'interesse del Chelsea su Dumfries

Il Chelsea in questa sessione di mercato invernale ha già speso molto, con l'acquisto di Badiashile e di Mudryk per un totale di circa 138 milioni, quindi sembra difficile che possa avanzare in queste settimane un' offerta ufficiale al club nerazzurro per Dumfries. Ma a quanto pare il giocatore interessa molto alla dirigenza, alla ricerca di rinforzi in quella zona del campo, magari per l'estate.

Si attende il concretizzarsi dell'interesse in un' offerta economica che possa andare incontro alle esigenze del club nerazzurro, per ora sembrerebbe che il Chelsea possa spingersi vicino ai 40 milioni di euro.

Le caratteristiche tecniche e la carriera di Denzel Dumfries

Denzel Dumfries è un terzino destro olandese, classe 1996, con spiccate qualità anche come centrocampista esterno, in grado quindi di sviluppare progressioni su tutta la fascia.

Forte fisicamente, il suo punto di forza è l'inserimento senza palla in zona mediana, qualità che lo rendono un esterno fra i migliori a livello europeo.

La sua carriera è cominciata con lo Sparta Rotterdam nel 2014: in tre anni ha collezionato 65 presenze condite da due realizzazioni.

Successivamente era passato all'Heerenveen nel 2017, dove le ottime prestazioni gli hanno permesso di essere notato dal PSV Eindhoven, che lo ha acquistato nel 2018.

Nell'agosto 2021 è stato ingaggiato dall'Inter per 12,5 milioni di euro più bonus versati al club olandese. Il contratto che lo lega al club nerazzurro è un quadriennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione, che scadrà nel giugno 2025.