La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa in cui cercherà di vincere almeno una competizione. Di certo Allegri spera di poter avere in forma ideale giocatori che nelle ultime settimane sono mancati come Pogba, Cuadrado e Vlahovic.

Secondo La Repubblica il tecnico della Juventus vorrebbe per la stagione 2023-2024 un nuovo responsabile della gestione sportiva, i nomi che piacciono ad Allegri sono quelli di Ricky Massara, attuale direttore sportivo del Milan, e di Luis Campos, dirigente del Paris Saint Germain. Entrambi hanno dimostrato la loro bravura oltre al fatto che sono amici del tecnico.

Il loro arrivo dipenderà evidentemente dalla conferma o meno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Se non dovesse arrivare una vittoria di una competizione non è da scartare la possibilità di un suo esonero. In tal caso fra i nomi valutato dalla società bianconera come tecnico ci sarebbero quelli di Zinedine Zidane e di Antonio Conte, il primo attualmente senza società, il secondo in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno.

Possibile l'ingaggio come direttore sportivo di uno fra Massara e Campos

L'eventuale arrivo di uno dei due potrebbe dipendere dalla permanenza o meno di Massimiliano Allegri nella società bianconera. Si parla anche di un altro direttore sportivo che piace alla Juve e che potrebbe arrivare a Torino nell'eventualità di un ritorno di Antonio Conte. Parliamo di Gianluca Petrachi, attualmente senza società e amico del tecnico pugliese.

Novità potrebbero riguardare anche un altro ruolo dello staff dirigenziale bianconero. Parliamo del direttore generale, a tal riguardo potrebbe ritornare Alessandro Del Piero.

La società bianconera come è noto ha confermato il tecnico e il direttore sportivo Cherubini almeno fino a giugno. Se dovesse rimanere Allegri anche nella stagione 2023-2024 il tecnico potrebbe chiedere l'ingaggio di un nuovo direttore sportivo.

In tal caso sarà da capire se Cherubini rimarrà in un altro ruolo nella società bianconera o se eventualmente farà una nuova esperienza professionale.

La Juventus è al lavoro per definire il mercato a gennaio ma anche a giugno. A tal riguardo potrebbe arrivare già ad inizio 2023 un terzino destro in alternativa a Juan Cuadrado, che è in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno come Alex Sandro.

A gennaio potrebbe arrivare Ivan Fresneda del Valladolid, per il calciomercato estivo invece si valuta l'ingaggio a parametro zero di Alejandro Grimaldo del Benfica, anche andrebbe a sostituire il giocatore brasiliano.