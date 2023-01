La Juventus potrebbe cambiare volto durante la prossima stagione calcistica. Secondo gli ultimi aggiornamenti, sarebbero molto forti le voci che accosterebbero Antonio Conte alla panchina bianconera. Il tecnico del Tottenham potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. In caso di arrivo alla Continassa, potrebbe avere dal mercato estivo nomi come Nicolò Zaniolo della Roma e Raheem Sterling del Chelsea.

Le conferme su Zaniolo e Conte alla Juventus

Antonio Conte potrebbe essere l'erede di Massimiliano Allegri per il prossimo ciclo della Juventus.

Il tecnico salentino vorrebbe ritornare in Serie A e lasciare la panchina del Tottenham per divergenze sul fronte mercato. In bianconero potrebbe aver carta bianca e assecondare l'acquisto di Zaniolo. La conferma arriva direttamente da Aldo Cerolli.

"Penso che a fine stagione voglia finire la sua avventura al Tottenham. Non sta andando come avrebbe preferito. Probabile un ritorno alla Juve. Zaniolo prima o poi andrà alla Juventus. È un punto interrogativo. Conte gli darà opportunità se arriverà lui alla Juve. Vlahovic in Premier a gennaio? Non ci sono margini”. Queste le dichiarazioni dell'agente durante una diretta Twitch per il canale Calciomercato.it. Zaniolo non ha ancora rinnovato il contratto con la società giallorossa e potrebbe accettare di cambiare aria in estate.

La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe convincere il club della Capitale mettendo sul piatto un prestito con diritto di riscatto. I dirigenti bianconeri potrebbero poi far cassa con le cessioni di Daniele Rugani, Weston McKennie e Moise Kean, che stanno evidenziando prestazioni molto deludenti.

Occasione Sterling dalla Premier League

L'attacco della Juventus potrebbe perdere Dusan Vlahovic in estate. Il serbo, che non ha giocato una stagione soddisfacente a causa della pubalgia, potrebbe essere sacrificato a fine stagione per finanziare il mercato. La sua valutazione sarebbe di circa 60 milioni di euro. L'ex Fiorentina avrebbe estimatori in Spagna, dove lo cercherebbe l'Atletico Madrid, e in Premier League, dove piacerebbe a squadre come Arsenal e Chelsea.

I Blues potrebbero aggiungere nella lista dei partenti l'ex attaccante del Manchester City dopo aver ingaggiato Mychajlo Petrovyč Mudryk per 100 milioni di euro. L'occasione per la Juventus potrebbe essere dunque Sterling, che avrebbe un valutazione di circa 40 milioni di euro e che potrebbe essere ingaggiato se dovesse essere ceduto Dusan Vlahovic. L'attaccante inglese potrebbe essere una seconda punta molto congeniale al 3-5-2 di Antonio Conte.