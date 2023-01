La Juventus, in questi giorni, si sta allenando in vista della sfida contro il Monza. Per questo match, Massimiliano Allegri sta pensando ad alcuni cambi di formazione anche perché il 22 gennaio ci sarà la gara di campionato contro l'Atalanta. Per la partita contro i bergamaschi la Juventus potrebbe ritrovare Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Infatti, entrambi hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. Proprio con il rientro del numero 10 juventino e di DV9, il tecnico livornese sta cercando nuove soluzioni tattiche. In particolare la Juventus, già contro l'Atalanta potrebbe affidarsi, almeno per uno spezzone di partita, a Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, mentre Paul Pogba dovrebbe rimanere in panchina.

Nell'ambiente bianconero ci sarebbe grande attesa per vedere insieme i ex Fiorentina. Infatti, Chiesa e Vlahovic alla Juventus non sono mai scesi in campo contemporaneamente. L'occasione per vederli assieme con la maglia bianconera potrebbe essere proprio la gara contro l'Atalanta, come ha spiegato la Gazzetta dello Sport.

Due soluzioni per inserire Pogba e Vlahovic

Con il rientro di Paul Pogba e Dusan Vlahovic la Juventus avrà maggiori soluzioni tattiche. Massimiliano Allegri potrebbe andare avanti con il classico 3-5-1-1 oppure potrebbe tornare al 4-3-3. In caso di centrocampo a cinque Federico Chiesa agirebbe sulla corsia di destra mentre in mezzo ci sarebbe il ritorno del numero 10 juventino con Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic.

Dusan Vlahovic sarebbe l'unica punta con alle sue spalle Angel Di Maria. In caso, invece, di 4-3-3, in mediana ci sarebbero Pogba, Locatelli e Rabiot e in avanti si darebbe spazio al trio formato da Di Maria, Vlahovic e Chiesa. In ogni caso, con il ritorno dei suoi gradi campioni la Juventus avrebbe più opzioni e questo consentirebbe a Massimiliano Allegri di fare maggiore turnover, visto che poi a metà febbraio tornerà anche l'Europa League.

Cambi contro il Monza

Paul Pogba e Dusan Vlahovic stanno lavorando nuovamente in gruppo, ma in Coppa Italia contro il Monza non saranno ancora a disposizione. Entrambi viaggiano verso la convocazione per la partita contro l'Atalanta del 22 gennaio. Per la gara di Coppa Italia, la Juventus presenterà alcune novità in particolare si dovrebbero rivedere molti giovani come Nicolò Fagioli, Fabio Miretti, Samuel Iling-Junior e Matias Soulè.

Inoltre, è possibile che trovino un posto da titolare anche Leandro Paredes, Federico Gatti e Daniele Rugani. Domani 18 gennaio per la Juventus sarà giorno di vigilia, ma Massimiliano Allegri non parlerà in conferenza stampa anche perché contro il Monza il tecnico livornese sarà squalificato. L'allenatore bianconero è stato espulso lo scorso maggio nella finale di Coppa Italia e adesso dovrà scontare la squalifica.