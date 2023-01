Da ieri per la Juventus è iniziato un nuovo corso societario con l'insediamento del neo presidente Gianluca Ferrero e dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino. In estate il club bianconero potrebbe però inserire nuove figure manageriali che affianchino Massimiliano Allegri nella gestione dell'area sportiva. Si ipotizza in particolare di qualcuno che possa prendere il posto di Pavel Nedved e di un nuovo dirigente che possa gestire il mercato in coppia con Federico Cherubini o in sua vece.

Per riempire il vuoto lasciato dall'ex calciatore ceco si starebbe pensando ad un ritorno alla Juve di Alessandro Del Piero che, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, potrebbe ricoprire una posizione simile a quella che Paolo Maldini ricopre nel Milan.

Come direttore sportivo si penserebbe invece a Cristiano Giuntoli, Frédéric Massara e Giovanni Manna. Quest'ultimo lavora già in Juventus, per lui si tratterebbe di una promozione.

Allegri cerca la riconferma al termine della stagione

Massimiliano Allegri, nelle ultime settimane, è stato insignito di maggiori responsabilità: l'area sportiva è di fatto nelle sue mani. Il tecnico livornese è legato alla Juventus con un contratto fino al 2025 e sembra difficile che a fine stagione possa lasciare Torino. In caso di qualificazione alla Champions League la permanenza del tecnico non dovrebbe comunque essere a rischio, in caso contrario riprenderebbero senz'altro quota i nomi di Antonio Conte e Zinedine Zidane come nuovi possibili allenatori.

I risultati insomma da qui alla fine saranno decisivi.

Vendere e poi comprare: Zakaria e Arthur i primi partenti

Il compito della nuova dirigenza della Juventus per il mercato estivo è chiaro: vendere per autofinanziare la campagna acquisti. Le priorità dovrebbero essere le cessioni di Weston McKennie e Denis Zakaria che rientrerà dal prestito al Chelsea.

Queste cessioni dovrebbero portare i giusti introiti per permettere al nuovo ds di mettere a segno dei colpi in entrata: anche Arthur verosimilmente rientrerà dal prestito al Liverpool, il suo profilo è un altro di quelli pronti a partire.

Oltre alle cessioni andranno però rimpiazzati i tanti calciatori che andranno via a parametro zero: Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot sono quasi certi di un addio, molto simile il discorso per Di Maria che ha un solo anno di contratto e che vorrebbe rientrare in Argentina per chiudere la carriera.