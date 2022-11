L'Inter programma il futuro dopo aver conquistato il pass agli ottavi di Champions League. Il percorso positivo in Europa ha garantito alla società presieduta dagli Zhang circa 60 milioni di euro, mente 10 milioni sarebbero stati incassati durante le partite casalinghe. Un tesoretto che potrebbe essere dunque investito per potenziare la rosa di Simone Inzaghi. Nel mirino sarebbe finito Duvan Zapata che potrebbe essere ingaggiato dopo l'infortunio di Romelu Lukaku. Per il centrocampo piacerebbe Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid ma, nell'agenda dei dirigenti meneghini, ci sarebbero in programma dei colloqui per i rinnovi.

Potrebbero infatti prolungare Samir Handanovic, Stefan De Vrij e Matteo Darmian. In bilico la situazione relativa a Edin Dzeko che potrebbe essere proposto dal suo procuratore alla Juventus.

L'Inter su Zapata per il futuro

Romelu Lukaku è volato nuovamente in Belgio dopo il problema muscolare e potrebbe ritornare nel 2023. Marotta e Piero Ausilio vorrebbero però garantire un reparto competitivo a Simone Inzaghi e potrebbero puntare, già a gennaio, su Duvan Zapata dell'Atalanta. Il colombiano non ha trovato molto spazio ed avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. L'affare sarebbe possibile poiché ha il contratto in scadenza nel 2024 e sarebbe molto congeniale alle idee tattiche dell'allenatore.

Piacerebbe Rodrigo De Paul

Per il centrocampo, in vista della scadenza del contratto di Roberto Gagliardini, la nuova suggestione potrebbe essere targata Rodrigo De Paul. L'argentino non sarebbe un titolare per Diego Simeone che, dopo l'eliminazione in Champions League, potrebbe addirittura lasciare il club a fine stagione. L'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto un prestiti con diritto di riscatto per l'ex Udinese che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.

Il club che milita in Liga preferirebbe uno scambio alla pari con Hakan Calhanoglu, ritenuto fondamentale per il progetto.

Si valutano i possibili rinnovi dei contratti di Handanovic, Darmian, De Vrij e Dzeko

Nel periodo relativo alla sosta per il Mondiale, i dirigenti dell'Inter potrebbero valutare i possibili rinnovi dei calciatori in scadenza.

Potrebbero allungare il loro percorso alla Pinetina Stefan De Vrij, Matteo Darmian e Samir Handanovic che non percepiscono stipendi onerosi. Da valutare la situazione Edin Dzeko che si sta rendendo molto utile alla causa nerazzurra anche se il suo procuratore, Alessandro Lucci, potrebbe decidere di offrirlo alla Juventus. Il club bianconero lo avrebbe già sondato nella scorsa estate prima di ingaggiare Milik.