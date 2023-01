Uno dei giocatori che potrebbe infiammare queste ultime settimane di Calciomercato è Nicolò Zaniolo. Il fantasista della Roma sembra in rotta con l'ambiente dopo i fischi ricevuti dai propri tifosi durante il match contro il Genoa e avrebbe chiesto perfino la cessione nell'immediato. La società giallorossa non avrebbe chiuso le porte alla sua partenza ma attende l'offerta giusta. Non solo i club di Premier League, visto che negli ultimi giorni si sarebbe interessato a lui anche l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, che è da sempre un suo estimatore.

Da capire se la trattativa potrà andare subito in porto o se, eventualmente, tutto sarà rimandato alla prossima estate.

Theo Hernandez è ormai riconosciuto come uno dei migliori laterali al mondo. Trascinatore spesso del Milan, il terzino francese sarebbe finito al centro delle cronache di mercato negli ultimi giorni. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Manchester United, che sta sondando il terreno in vista di giugno dato che la società rossonera ha già chiuso le porte ad una eventuale cessione a gennaio.

Inter su Zaniolo

Quello di Nicolò Zaniolo è un rimpianto di cui si è parlato spesso in casa Inter. Il fantasista fu inserito nell'affare Nainggolan valutato meno di 5 milioni di euro e dopo pochi mesi è esploso con la maglia della Roma.

Due gravi infortuni ne hanno condizionato la crescita, ma il suo talento resta indiscusso anche se adesso sembra essersi creata una frattura insanabile tra il giocatore e l'ambiente capitolino.

Il classe 1999 ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e la trattativa per il rinnovo pare non decollare con la società giallorossa, che avrebbe aperto anche ad un addio immediato.

Tra i club che si sono interessati a lui ci sarebbe proprio l'Inter, su indicazione dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha sempre avuto un occhio di riguardo per i talenti italiani. I nerazzurri, però, non possono chiudere la trattativa subito e, nel caso, sarebbero pronti ad imbastire l'affare in vista di giugno.

Il club meneghino per arrivare alla fumata bianca potrebbero giocarsi una carta importante mettendo sul piatto il cartellino di Robin Gosens, valutato tra i 15 e i 20 milioni, oltre ad un conguaglio sui 15 milioni di euro.

Lo scambio offerto dallo United per Theo

Un altro nome che potrebbe caratterizzare il mercato la prossima estate è quello di Theo Hernandez. Il terzino francese si trova bene al Milan, ma non so da escludere colpi di scena in caso di proposte importanti. Offerte notevoli che potrebbero arrivare dalla Premier League, precisamente dal Manchester United, che cerca un rinforzo di livello sulla fascia sinistra. I Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto un maxi scambio davvero importante, proponendo i cartellini di Diogo Dalot e Anthony Martial, entrambi in scadenza 2024, oltre ad un conguaglio sui 20 milioni di euro. Dovrà essere la società rossonera poi a decidere se accettare o rispedire al mittente la proposta.