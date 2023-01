Uno dei giocatori che ha trovato poco spazio in casa Inter in queste prime partite del 2023 è Denzel Dumfries. L'esterno olandese paga qualche problema fisico accusato al Mondiale in Qatar con l'Olanda, ma probabilmente è distratto anche da qualche voce di mercato. Il giocatore, infatti, è sempre nel mirino del Chelsea, che aveva provato già ad acquistarlo senza successo la scorsa estate. Si pensava che i Blues potessero fare un nuovo assalto direttamente al termine di questa stagione, ma non è da escludere un tentativo nei prossimi giorni per acquistarlo già a gennaio, con il club nerazzurro che non avrebbe chiuso alla cessione dinanzi ad una proposta importante.

Un altro nome molto chiacchierato sul mercato in questi giorni è sempre quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è in scadenza di contratto a giugno 2024 e per questo la Lazio sarà costretta a cederlo senza il rinnovo, se non a gennaio al massimo a giugno. La Juventus è tra le società interessate a Milinkovic-Savic e continua a sondare il terreno per cercare di accaparrarsi le sue prestazioni.

L'offerta del Chelsea per Dumfries

Il Chelsea continua ad essere sulle tracce di Denzel Dumfries, dopo aver provato già ad acquistarlo la scorsa estate senza successo. Questa volta l'Inter è pronta ad aprire alla cessione, perfino già a gennaio, dato che Matteo Darmian sta facendo molto bene e c'è Raoul Bellanova pronto come alternativa.

Qualora dovesse partire l'esterno olandese, dunque, potrebbe non essere necessario individuare un sostituto nell'immediato.

I Blues sono grandi protagonisti di questa sessione di mercato, avendo già investito quasi 200 milioni di euro tra gli acquisti di Badiashile, Mudryk e il prestito di Joao Felix e non vogliono fermarsi.

Come detto, stavolta la società nerazzurra ha aperto alla cessione di Dumfries già a gennaio, ma servirà un'offerta notevole. La richiesta della società nerazzurra è tra i 50 e i 60 milioni di euro, altrimenti ogni discorso sarà rimandato di qualche mese.

La proposta della Juventus per Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic resta uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus.

I bianconeri hanno individuato nel centrocampista serbo il rinforzo ideale per il centrocampo tenendo conto che a giugno Adrien Rabiot dovrebbe andare via, essendo in scadenza di contratto, e Paul Pogba non ha ancora fatto il suo esordio stagionale. Senza il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2024, la Lazio sarà costretta a cederlo e il club bianconero avrebbe un'altra pedina per cercare di arrivare alla fumata bianca. Oltre a Luca Pellegrini, di cui si è discusso molto, la Juve sarebbe pronta ad offrire anche Matìas Soulé, esterno offensivo che potrebbe far comodo a Maurizio Sarri.