La Juventus dovrà rinforzare le fasce difensive, se non a gennaio, nel Calciomercato estivo. Ci sono almeno due giocatori che sono in scadenza di contratto e che difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale. Parliamo di Alex Sandro e Juan Cuadrado, a questi potrebbe aggiungersi anche Luca Pellegrini, che potrebbe trasferirsi alla Lazio. Potrebbero quindi arrivare un terzino sinistro ed uno destro, in casa Juve piace Alejandro Grimaldo [VIDEO] in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Per la fascia destra la stampa inglese parla del possibile ritorno di Joao Cancelo, che dopo 4 stagioni al Manchester City potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

A confermare la possibile partenza del portoghese la stampa inglese, che parla di un suo possibile ritorno nel campionato italiano.

Cancelo ha giocato nella Juventus ma anche nell'Inter. La sua esperienza professionale nella società bianconera però durò appena una stagione, con la società bianconera che decise di cederlo al Manchester City nel 2019 per circa 30 milioni di euro più il cartellino di Danilo, oramai uno dei riferimenti della squadra bianconera. Secondo le ultime notizie di mercato Joao Cancelo potrebbe lasciare il Manchester City per circa 70 milioni di euro, somma che difficilmente la società bianconera potrebbe spendere per il giocatore portoghese.

Il portoghese Joao Cancelo potrebbe trasferirsi nel campionato italiano, piacerebbe anche alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi Joao Cancelo potrebbe lasciare il Manchester City a giugno. Per il portoghese si parla di un suo possibile ritorno nel campionato italiano anche se il prezzo di mercato da circa 70 milioni di euro non agevola un approdo in Serie A.

Piacerebbe anche alla Juventus, il portoghese ha già giocato a Torino nella stagione 2018-2019 vincendo anche un campionato italiano. 26 match disputati in questa stagione in tutte le competizioni con il Manchester City con 2 gol segnati e 5 assist forniti ai suoi compagni. Il portoghese può giocare terzino ma anche centrocampista di un 3-5-2.

Sarebbe un rinforzo molto importante che però costa molto di cartellino ma anche di ingaggio. Un eventuale investimento pesante la Juventus potrebbe farlo per un giovane di qualità, non è un caso si parli del possibile arrivo di Ivan Fresneda, terzino destro classe 2004 del Valladolid valutato circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di un terzino sinistro in previsione della stagione 2023-2024, con Alex Sandro possibile partente con Paredes. Come sostituto del brasiliano potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Lo spagnolo potrebbe sottoscrivere un contratto per tre stagioni con la società bianconera.