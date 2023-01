La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Potrebbero concretizzarsi delle cessioni, una su tutte quelle di Weston McKennie, uno dei più deludenti nella sconfitta per 5 a 1 contro il Napoli. Non ha disputato un grande match neanche Alex Sandro che è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale. Proprio la prestazione non ideale del brasiliano potrebbe agevolare iil ritorno fra i titolari di Federico Gatti, che in questa stagione non sta raccogliendo molto minutaggio. Il centrale sembrerebbe non avere ancora la fiducia totale di Allegri almeno per un ruolo da titolare.

Proprio per questo la seconda parte di stagione potrebbe essere decisiva per una sua eventuale permanenza nella società bianconera dalla stagione 2023-2024, indipendentemente dal fatto se sarà confermato o meno Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Secondo le ultime notizie di mercato la posizione di Gatti alla Juventus non sarebbe così certa per la stagione 2023-2024. Di conseguenza se dovesse arrivare un'offerta per il giocatore, che potrebbe riguardare anche scambi di mercato, la Juventus potrebbe considerarla. Difficile che però il giocatore lasci Torino a gennaio, un'eventuale cessione sarebbe valutata per il Calciomercato estivo. Sono appena sette i match disputati da Gatti in questa stagione, 5 nel campionato italiano e 2 in Champions League.

Gatti potrebbe lasciare Torino

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Federico Gatti potrebbe lasciare la Juventus a giugno. Molto dipenderà dalla seconda parte di stagione e dall'impiego che il giocatore avrà, considerando che ha giocato fino ad adesso solamente 7 match su 24 disputati dai bianconeri fra campionato italiano e Champions League.

La Juventus potrebbe valutare una sua cessione a giugno anche nell'eventualità in cui dovesse definirsi uno scambio di mercato con un altro giocatore. Di certo molto dipenderà anche da chi sarà la guida tecnica della società bianconera dalla stagione 2023-2024. La sconfitta contro il Napoli per 5 a 1 ha alimentato indiscrezioni di mercato su un possibile esonero di Allegri a giugno ed un ingaggio di Zinedine Zidane, che dopo la decisione della Federazione francese di confermare Deschamps è pronto a rilanciarsi in una società.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire un nuovo acquisto in difesa per giugno. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Pavlovic del Salisburgo, centrale del Salisburgo valutato circa 20 milioni di euro dalla società austriaco. Oltre a lui potrebbe arrivare anche un terzino sinistro; la Juve potrebbe offrire un contratto a Grimaldo di tre stagioni.