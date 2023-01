In un momento storico difficile per la Juventus la proprietà bianconera sta dimostrando vicinanza e sostegno alla società bianconera e ai suoi tifosi. Parole importanti quelle dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino, che ha ribadito la volontà di difendere la Juventus con decisione per le note vicende giudiziarie. A supporto del dirigente bianconero ha parlato John Elkann, prima a La Stampa e successivamente in un'intervista a Les Echoes riportata da Calcio e Finanza. Il presidente della Exor, holding controllante la società bianconera, ha sottolineato il lavoro importante di Agnelli come presidente della Juventus ribadendo come il legame fra la Famiglia Agnelli e la società bianconera è forte.

Il presidente della Exor Elkann sul rapporto con la Juventus

'Famiglia Agnelli e Juventus? È un legame forte che ha resistito durante la sua esistenza. Non c'è nessuna intenzione di cedere una delle più grandi passioni di mio nonno'. Queste le dichiarazioni di John Elkann in una recente intervista a Los Echoes. Il presidente della Exor ha aggiunto: 'Ho sempre ammirato il coraggio di mio nonno. Elkann ha parlato con orgoglio del lavoro fatto con Fca e poi con Stellantis, sottolineando come con queste aziende si è portato avanti il progetto di suo nonno, ovvero avere le dimensioni per competere a livello globale.

Elkann su Andrea Agnelli

Il presidente della Exor John Elkann ha voluto ringraziare Andrea Agnelli dichiarando: 'Ha svolto un lavoro molto importante come presidente della Juventus per dieci anni'.

Il motivo per cui l'oramai ex presidente della società bianconera ha lasciato la Juve è stato per difendersi dalle note vicende giudiziarie che lo stanno riguardando. Da qui la decisione di affidarsi ad un nuovo Consiglio d'Amministrazione formato da professionisti esperti di finanza, contabilità e diritto societario per fronteggiare dei mesi difficili dal punto di vista giudiziario.

A tal riguardo la Juventus farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni con l'obiettivo di annullare i 15 punti di penalizzazioni confermati dalla Corte Federale d'Appello. Potrebbe invece essere posticipato a maggio l'iter processuale per il caso manovra stipendi, che potrebbe significare altri punti di penalizzazione per la squadra bianconera nel campionato italiano.

Di recente Elkann ha assistito al match di Juventus-Atalanta di campionato, dimostrando vicinanza alla squadra in un momento difficile anche dal punto di vista dei risultati. La Juventus ha sconfitto il Monza nell'ottavo di finale di Coppa Italia ma ha rimediato una pesante sconfitta in campionato per 2 a 0 all'Allianz Stadium di Torino contro la squadra lombarda.