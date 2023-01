La Juventus è attesa da settimane importanti fra calcio giocato e mercato. Difficile aspettarsi investimenti importanti anche in considerazione del fatto che bisognerà prima fare delle cessioni. Solo dopo ci si può attendere un acquisto importante, magari sulla fascia destra difensiva. Per quanto riguarda il Calciomercato estivo si parla del possibile arrivo a Torino del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic per 40 milioni soprattutto se Adrien Rabiot non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera in scadenza a giugno.

Secondo le ultime notizie di mercato del giornalista sportivo Alfredo Pedullà ci sarebbe già un'intesa contrattuale fra gli agenti sportivi del centrocampista della Lazio e la società bianconera.

Attualmente però non c'è una trattativa di mercato fra la Juventus e la Lazio perché in questo momento la società bianconera è impegnata nella vicenda giudiziaria che la potrebbe riguardare in riferimento alle presunte plusvalenze fittizie e al possibile falso in bilancio sui quali stanno indagando la Procura di Torino e la Consob. Secondo il giornalista sportivo quindi il giocatore potrebbe lasciare la società laziale e quest'ultima sarebbe pronta a valutare offerte anche da società inglesi.

Milinkovic-Savic è in scadenza di contratto a giugno 2024 con la Lazio e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto.

La volontà del giocatore sarebbe quella di fare una nuova esperienza professionale e gradirebbe un possibile approdo nella società bianconera.

Il giornalista Pedullà ha parlato di intesa contrattuale fra gli agenti sportivi di Milinkovic-Savic e la Juve

'Milinkovic Savic ha un'intesa tra gli agenti e la Juventus per la prossima estate, ma al momento è tutto bloccato per il momento difficile che stanno vivendo i bianconeri'.

Queste le dichiarazioni di Alfredo Pedullà sul centrocampista della Lazio. il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Non ci sono state offerte da parte di società inglesi. Non escludo che la Lazio potrebbe anche considerarle'. Parole importanti quelle del giornalista sportivo che confermano come il giocatore difficilmente rimarrà alla Lazio nella stagione 2023-2024 anche perché la Lazio vorrebbe monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

Possibile intesa contrattuale con Milinkovic-Savic sulla base di 6 milioni di euro più bonus a stagione

Il suo eventuale arrivo alla Juventus potrebbe dipendere quindi anche dalla vicenda giudiziaria che potrebbe riguardare la società bianconera. Il giocatore avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera, diversi giornali sportivi parlano di un possibile ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione per quattro stagioni, con la Juventus che sarebbe pronta a spendere circa 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore.