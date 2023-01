La Juventus a giugno potrebbe perdere almeno tre giocatori, tutti in scadenza di contratto e che difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Il brasiliano piace all'Inter, così come il colombiano, l'argentino invece potrebbe far ritorno nella sua nazione d'origine per chiudere la sua carriera professionale da giocatore. Come dicevamo, sul colombiano c'è l'interesse dell'Inter, con Marotta che è un grande estimatore e che nelle ultime stagioni ha dimostrato di saper pescare molto bene fra i parametri zero.

Basti pensare a Hakan Calhanoglu, che si sta rivelando uno dei giocatori più importanti della squadra di Inzaghi. Tuttavia, secondo rumor di mercato recenti ci sarebbe anche un'altra società sul colombiano: parliamo dell'Al-Nassr, che ha recentemente annunciato l'ingaggio di Cristiano Ronaldo, con il portoghese che guadagnerà circa 200 milioni di euro netti a stagione. La società saudita sta investendo molto e potrebbe decidere di rinforzarsi acquistando un altro parametro zero a giugno. Il colombiano potrebbe accettare un'esperienza professionale meno impegnativa e più vantaggiosa dal punto di vista economico. A maggio compirà 35 anni e potrebbe andare a guadagnare una somma importante come ultimo contratto da giocatore professionista.

Nella società saudita ritroverebbe un suo compagno di nazionale ed ex Napoli David Ospina ma altri giocatori importanti come Talisca, Aboubakar e il tecnico ex Roma Rudi Garcia.

Possibile il trasferimento di Cuadrado all'Al-Nassr a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Calciomercato.it l'Al-Nassr potrebbe ingaggiare a giugno Juan Cuadrado, in scadenza di contratto con la Juventus.

Il colombiano piace alla società saudita, che vuole rinforzare la rosa investendo molto sul mercato. Lo ha dimostrato di recente con l'ingaggio di Cristiano Ronaldo, che andrà a guadagnare circa 200 milioni di euro netti a stagione. Fra l'altro l'Al-Nassr starebbe valutando l'acquisto anche di Leonardo Bonucci, il centrale della società bianconera è in scadenza di contratto a giugno 2024.

Difficile però che possa concretizzarsi il suo trasferimento nella società saudita, anche perché Bonucci è il capitano della nazionale italiana che sarà impegnata all'Europeo nel 2024.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire anche Alex Sandro a parametro zero a giugno. Potrebbe arrivare come sostituto Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a fine stagione. Per quanto riguarda invece le altre possibili cessioni, si valuterebbe offerte per McKennie. In tal caso potrebbe arrivare un terzino destro. Piace Ivan Fresneda, valutato circa 20 milion idi euro.