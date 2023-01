La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui dovrà in particolar modo valutare l'acquisto di un esterno di fascia destra che possa dare un'alternativa a Juan Cuadrado. Il colombiano è stato uno dei più impiegati da Massimiliano Allegri nella prima parte di stagione, attualmente però sta recuperando da un problema al ginocchio. Da valutare i tempi del suo rientro, nel frattempo il tecnico sta adattando sulla fascia McKennie (con qualche scampolo di partita anche per Di Maria) ma potrebbe comunque arrivare dal mercato un giocatore che possa dare l'alternativa al colombiano già a gennaio.

Anche perché Cuadrado è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa con la società bianconera. Il giocatore guadagna circa 5 milioni di euro netti a stagione, circa 9 milioni di euro lordi.

Come noto l'ad dell'Inter Beppe Marotta è un grande estimatore del colombiano ma difficilmente l'Inter investirà in un ingaggio importante per un giocatore di 35 anni. Per questo come scrive Calciomercato.it, il futuro professionale di Juan Cuadrado potrebbe essere nella Major League Soccer, dove ci sarebbero diverse società pronte a garantirgli uno stipendio importante. Ci sarebbe la possibilità anche di un trasferimento all'Al-Nassr, dove ritroverebbe il compagno di nazionale Ospina e il suo ex compagno alla Juventus Cristiano Ronaldo.

Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di calciomercato.it Juan Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero per trasferirsi nel campionato americano o eventualmente all'Al-Nassr. Come noto la società dell'Arabia Saudita sta investendo molto nel mondo del calcio anche in previsione dei mondiali del 2030 che potrebbero disputarsi nel noto stato.

Dopo aver ingaggiato Cristiano Ronaldo pagando un ingaggio da circa 200 milioni di euro netti a stagione potrebbe arrivare anche un altro ex Juventus come Cuadrado, che però piace anche a diverse società americane. In questa stagione il colombiano ha disputato gran parte dei match della prima parte mentre allo stato attuale si trova ai box per un problema al ginocchio.

La Juventus potrebbe acquistare già a gennaio un giocatore che alla lunga potrebbe sostituirlo dalla stagione 2023-2024. Staremo a vedere.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti anche a giugno, considerando che anche Alex Sandro è in scadenza di contratto e che potrebbe essere sostituito da Grimaldo del Benfica. La fascia sinistra l'anno prossimo potrebbe essere consegnata dunque a Grimaldo e a Iling-Junior, promosso quest'anno in prima squadra. Anche Angel Di Maria e Adrien Rabiot sono in scadenza di contratto e rischiano di lasciare Torino: insomma si preannuncia un'estate di forti rivoluzioni.