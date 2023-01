La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio anche in previsione del Calciomercato estivo, considerando che diversi giocatori vanno in scadenza di contratto a giugno. Fra questi anche Angel Di Maria: la Juventus potrebbe offrirgli un altro anno di contratto ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore.

Le ultime notizie di mercato che arrivano dai giornali sportivi argentini parlano di una possibile partenza di Angel Di Maria a parametro zero, ma non per ritornare nell'immediato nel campionato argentino, come recente dichiarato in un'intervista dal nuovo tecnico del Rosario Central Miguel Angel Russo.

Si parla di un'altra esperienza professionale per il giocatore, ci sarebbero l'Internacional di Porto Alegre oltre che il Botafogo sul giocatore.

A questi si sarebbero aggiunte anche società dell'Arabia Saudita, come ad esempio l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che sta cercando di costruire una squadra importante per cercare di vincere la Champions League asiatica ed in previsione anche dei mondiali che potrebbero svolgersi nel 2030 in Arabia Saudita.

Il giocatore Di Maria potrebbe trasferirsi a giugno in Brasile o in Arabia Saudita

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi argentini Angel Di Maria potrebbe lasciare a parametro zero la Juventus a giugno ma non per ritornare subito in Argentina.

Si parla di una possibile esperienza professionale in Brasile o eventualmente in Arabia Saudita per il giocatore, anche se la Juventus potrebbe offrirgli un altro anno di contratto. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, di certo la società bianconera lo vorrebbe confermare anche per agevolare la crescita dei tanti giovani presenti nella rosa come ad esempio Iling Junior e Matias Soulé.

L'eventuale conferma di Di Maria potrebbe portare anche al riscatto del cartellino del centrocampista di Leandro Paredes, arrivato dal Paris Saint Germain in prestito con obbligo di acquisto a titolo definitivo in caso di qualificazione alla Champions League, diritto di acquisto invece in caso di mancato accesso alla competizione europea.

Paredes è stato importante nella vittoria della Juventus contro l'Udinese, con un bel passaggio a Chiesa, che ha poi fornito l'assist decisivo per il gol di Danilo.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare anche il futuro professionale di Alex Sandro e Juan Cuadrado, anche loro in scadenza di contratto a giugno. Al posto del brasiliano potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, anche il terzino spagnolo è in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.