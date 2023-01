La Juventus ha vinto contro l'Udinese dando seguito al successo contro la Cremonese. Ottavo successo consecutivo per la squadra bianconera, che significa secondo posto a -7 dal primo posto del Napoli. Venerdì 13 gennaio ci sarà la tanto attesa sfida fra i campani e i bianconeri allo stadio Diego Armando Maradona. Da valutare chi giocherà, soprattutto a centrocampo dove Locatelli non ha fornito una grande prestazione davanti alla difesa. Allegri nel post partita ha dichiarato che il centrocampista arrivava da una partita impegnativa contro la Cremonese e che quindi ha pagato un po' la stanchezza.

Di certo l'ingresso di Paredes è stato decisivo, con l'argentino che ha partecipato al gol di Danilo passando il pallone a Chiesa, che ha servito poi l'assist al brasiliano. In tanti sui social hanno criticato la prestazione del centrocampista della nazionale italiana, che ha recentemente compiuto 25 anni. Secondo diversi utenti Locatelli non può giocare davanti alla difesa, non ha i tempi di gioco e neanche la verticalizzazione, caratteristiche che invece ha garantito Paredes dal suo ingresso in campo. In tanti quindi hanno suggerito un ruolo da mezzala d'inserimento per Locatelli, dove la scorsa stagione ha fornito anche ottime prestazioni segnando ad esempio un gol allo stadio Olimpico contro la Roma.

Secondo molti quindi renderebbe meglio da mezzala e non da regista.

Locatelli criticato nel ruolo di regista da diversi tifosi della Juve

'Purtroppo non abbiamo grandi alternative ma Locatelli come regista è uno strazio. Il “gioco” non aiuta per carità, ma non ha tempi, non ha visione di gioco. Si impegnerà anche ma non è il suo ruolo'.

Questo un post su Twitter di un utente, che ha avuto diversi riscontri dai suoi follower ricevendo il gradimento con più di 500 mi piace. In tanti hanno sostenuto tali parole. sottolineando come farebbe prestazioni migliori da mezzala d'inserimento. Intanto è scattato l'obbligo di riscatto del suo cartellino, maturato al suo primo match nel 2023.

Il riscatto del centrocampista è per circa 25 milioni di euro per un totale fra prestito e bonus di circa 38 milioni di euro. Una somma considerata fin troppo pesante da diversi utenti, anche in riferimento alle prestazioni del giocatore in questa stagione e mezza nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare il futuro professionale di Leandro Paredes, in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain. Per quanto riguarda invece i giocatori in scadenza di contratto a giugno, Alex Sandro potrebbe lasciare Torino così come Juan Cuadrado. Da valutare invece Di Maria e Rabiot, Allegri vorrebbe confermarli entrambi, soprattutto il francese, anche se molto dipenderà dalle richieste d'ingaggio del giocatore.