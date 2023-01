La Juventus potrebbe rinforzare la rosa durante il mercato di gennaio. Servirebbe soprattutto un giocatore per la fascia destra, che possa giocare terzino destro o eventualmente come centrocampista di fascia destra del 3-5-2, idea di gioco utilizzata dalla squadra bianconera di recente e che ha garantito in campionato otto vittorie consecutive. D'altronde Cuadrado sta avendo problemi al ginocchio, dovrebbe rientrare a breve ma dovrà essere gestito per evitare problemi ulteriori. Di conseguenza potrebbe arrivare un'alternativa, anche perché De Sciglio non sembra dare garanzie d'affidabilità fisica avendo saltato gran parte dei match della prima parte di stagione.

Per questo, secondo rumor di mercato la Juve starebbe valutando l'acquisto di Rick Karsdorp [VIDEO], attualmente riserva nella Roma dopo i problemi avuti con Mourinho. L'olandese sarebbe utile anche perché conosce la Serie A e ha dimostrato di poter dare un contributo importante con la Roma. Darebbe un'alternativa importante anche in previsione dei tanti impegni della Juventus fra campionato italiano, Coppa Italia ed Europa League. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus non vorrebbe spendere più di 5 milioni di euro per il cartellino dell'olandese. Ci sarebbe distanza con la valutazione di mercato stabilita dalla società romana, che vorrebbe almeno 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

La società bianconera gradirebbe eventualmente anche un prestito con diritto di riscatto, ma la Roma vorrebbe la cessione a titolo definitivo del giocatore.

Potrebbe arrivare Karsdorp a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta ad investire circa 5 milioni di euro per il cartellino di Karsdorp, considerato un rinforzo ideale dalla società bianconera per la fascia destra.

L'olandese è attualmente una riserva da Mourinho dopo i problemi avuti prima della pausa mondiale. Il giocatore sarebbe pronto a valutare un trasferimento alla Juventus, che però non vorrebbe spendere più di 5 milioni di euro per il suo cartellino. La Roma vorrebbe invece 10 milioni di euro, non accettando una cessione in prestito con diritto di riscatto.

In questa stagione il giocatore ha disputato fino ad adesso 11 match fra campionato italiano ed Europa League.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora anche in previsione della stagione 2023-2024, considerando che ci sono giocatori in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero lasciare Torino a parametro zero. Fra questi Alex Sandro e Cuadrado, da valutare invece il futuro professionale di Angel Di Maria e Adrien Rabiot, che Allegri vorrebbe confermare ma molto dipenderà dalla volontà dei due giocatori.