La Juventus, in queste ore, prosegue la marcia di avvicinamento alla gara contro il Monza di domenica 29 gennaio alle ore 15. Per questo match Massimiliano Allegri recupererà Dusan Vlahovic e Paul Pogba. Il francese e il serbo, nella giornata di giovedì 26 gennaio, sono stati protagonisti di un test congiunto con la Next Gen, segnando anche rispettivamente due e tre gol.

Insomma per Vlahovic e Pogba il provino con la formazione Next Gen è andato bene e adesso la Juventus è pronta a convocarli per il match contro il Monza. Inoltre in queste ore Allegri sta facendo alcune prove tattiche e sarebbe intenzionato a puntare su un tridente formato da Angel Di Maria, Federico Chiesa e uno fra Moise Kean e Arek Milik.

La Juventus pensa al campo

I rientri del francese e del serbo saranno particolarmente importanti, visto che hanno saltato diverse partite. In particolare Pogba è stato assente per tutta la prima parte di stagione e adesso sta per rientrare e sicuramente per la Juventus sarà una carta importante da giocarsi nella fase finale della stagione.

Il numero 10 juventino e Vlahovic saranno molto probabilmente convocati per la gara contro il Monza e i tifosi bianconeri sperano di vederli anche in campo per qualche minuto. Il loro rientro, però, sarà graduale e mister Allegri aumenterà il loro minutaggio man mano.

Intanto in queste ore Allegri e i suoi ragazzi lavorano alla Continassa per preparare la gara contro il Monza di domenica.

Il tecnico livornese ha ritrovato inoltre Leonardo Bonucci che ha ripreso ad allenarsi in gruppo, ma anche Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado, da cui sono arrivate risposte positive.

Chiesa e Di Maria possibili titolari contro il Monza

Per la gara contro il Monza, Massimiliano Allegri starebbe pensando di schierare dal primo minuto Federico Chiesa e Angel Di Maria.

Entrambi dovrebbero giocare in un tridente con Arkadiusz Milik. La Juventus, invece, non cambierà la difesa a tre, dove dovrebbero vedersi Danilo, Bremer e Alex Sandro.

A centrocampo le certezze sono Adrien Rabiot e Manuel Locatelli, mentre sulle fasce potrebbero agire Juan Cuadrado e Filip Kostic. Massimiliano Allegri avrà comunque a disposizione l'allenamento di questo sabato 28 gennaio per sciogliere i dubbi di formazione.

Inoltre è possibile che il tecnico della Juventus dia qualche indicazione di formazione nella conferenza stampa che si terrà sabato alle ore 14.