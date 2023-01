In questi giorni, la Juventus sta preparando la gara di campionato contro il Monza fissato per domenica 29 gennaio.

Lunedì 23 gennaio i bianconeri si sono ritrovati al JTC per una seduta di scarico dopo la partita contro l'Atalanta, mentre questo martedì 24 gennaio, Allegri ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi: la ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì 25 gennaio.

Nei prossimi giorni, il tecnico livornese dovrebbe riuscire a sapere se contro il Monza potrà convocare Dusan Vlahovic e Paul Pogba. Il test decisivo, come ha svelato Tuttosport, si terrà il 26 gennaio, giorno in cui i due bianconeri saranno impegnati in una sfida amichevole con i ragazzi del settore giovanile.

Per Pogba e Vlahovic questo sarà il secondo test dopo quello svolto la scorsa settimana contro il Fossano, che ha dato esito positivo.

La Juventus aspetta i due giocatori

La Juventus, in questi mesi, ha dovuto fare a meno di Dusan Vlahovic e Paul Pogba.

Il serbo non gioca coi bianconeri dal 25 ottobre, da allora ha rivisto il campo solo per 71 minuti complessivi con la maglia della Serbia al mondiale.

Mentre per quanto riguarda Paul Pogba lo stop è stato molto più lungo. Il francese ha giocato la sua unica partita amichevole con la maglia della Juventus in piena estate. Poi il centrocampista ha riportato la frattura del menisco esterno. Il numero 10 juventino prima aveva optato per una terapia conservativa, che non ha dato gli esiti sperati.

Così i tempi di recupero per Paul Pogba si sono allungati, tanto che il 5 settembre è finito sotto i ferri. Il francese ha dovuto rinunciare al mondiale e adesso sta cercando di tornare a disposizione della Juventus. Per ora le prime risposte in campo hanno dato esito positivo e giovedì 26 gennaio sarà protagonista di un test amichevole, che potrebbe consentirgli di ottenere la prima convocazione stagionale.

Se tutto andrà secondo le aspettative Pogba e Vlahovic contro il Monza potrebbero essere entrambi in panchina.

Juventus a riposo, Pogba al lavoro

Questo 24 gennaio la Juventus sta godendo di alcune ore di riposo concesse da Allegri, ma i cancelli della Continassa si sono comunque aperti per accogliere Paul Pogba.

Il francese ha condiviso sui social delle immagini che lo ritraggono su un lettino per i massaggi del JTC. Insomma, Pogba non perde tempo e sfrutta anche i giorni di riposo per lavorare e poter tornare a disposizione di Allegri.