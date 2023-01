Da diversi anni la Juventus sarebbe sulle tracce di Milinkovic-Savic anche se per una serie di motivi la trattativa non è mai davvero decollata. Il club bianconero non avrebbe comunque perso le speranze di arrivare al centrocampista serbo che non sembra tra l'altro intenzionato a rinnovare il suo contratto con la Lazio.

Stando a quanto afferma Tuttosport, inoltre, il rapporto tra il centrocampista serbo e Maurizio Sarri non sarebbe più idilliaco tanto che il tecnico avrebbe anche dato il suo benestare alla cessione del giocatore già a gennaio: a completamento del quadro le ultime prestazioni fornite dal Sergente, non in linea con quelle del suo potenziale.

La Juventus dovrà però prestare molta attenzione ai club di Premier League che a livello economico hanno una potenza di spesa maggiore rispetto ai bianconeri.

La Juventus seguirebbe la pista Milinkovic Savic

Sergej Milinkovic-Savic non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con la Lazio che scadrà nel 2024. Per questo motivo, il club biancoceleste potrebbe decidere di cederlo o nel mese di gennaio o a giugno per non rischiare di perderlo a parametro zero. La Lazio, però, non svenderà il suo centrocampista, per prendere il serbo potrebbero servire una quarantina di milioni. La Juventus potrebbe così decidere di provare a farsi avanti anche se i rapporti con Lotito non sarebbero dei migliori: ad aggravare il quadro la possibile concorrenza dei club di Premier League dato che su Milinkovic-Savic ci potrebbe essere il forte interesse del Manchester United e dell'Arsenal.

La Juventus, però, potrebbe giocarsi la carta Luca Pellegrini. La Lazio vorrebbe infatti il terzino classe 99 e i bianconeri potrebbero offrire il suo cartellino per garantirsi una corsia preferenziale per Milinkovic-Savic.

La Lazio segue Luca Pellegrini

In queste settimane, la Lazio avrebbe dunque seguito con attenzione la situazione di Luca Pellegrini.

Il terzino classe 99, di proprietà della Juventus, è in prestito all'Eintracht di Francoforte ecco che Pellegrini alla Lazio potrebbe agevolare l'arrivo di Milinkovic-Savic, una sorta di anticipo sul futuro acquisto del centrocampista insomma.

L'affare, che sarebbe in ogni caso corroborato da un rubustissimo conguaglio economico a favore dei biancocelesti, andrebbe incontro alle esigenze di entrambi: la Lazio cerca da tempo un terzino sinistro mancino che possa essere una valida alternativa a Marusic, la Juventus invece cerca da tempo un centrocampista di qualità.

Sperava di averlo trovato in Paul Pogba ma il ragazzo non ha ancora disputato neanche un minuto in stagione: Il rientro di Pogba pare sempre più vicino e sembra avvicinarsi il suo reintegro in allenamento con i compagni.