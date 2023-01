La Juventus sta per riprendere le competizioni ufficiali dopo la pausa per il mondiale. In questa seconda parte di stagione i bianconeri lotteranno su tre fronti campionato, Europa League e Coppa Italia. La Juventus come detto da Scanavino dovrà cercare di piazzarsi nella migliore posizione possibile, anche se la società come obiettivo minimo avrebbe chiesto la qualificazione alla prossima Champions League.

Stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, in caso di qualificazione alla massima competizione europea la conferma di Massimiliano Allegri in panchina anche la prossima stagione sarebbe praticamente scontata.

Il tecnico livornese ha un contratto fino al 2025 e il suo progetto in bianconero dovrebbe proseguire. Ma Massimiliano Allegri, nonostante la società gli abbia fissato un obiettivo minimo, non vorrebbe accontentarsi solo della qualificazione alla massima competizione europea ma punterebbe a vincere un trofeo.

Allegri vorrebbe fare 37 partite da qui a giugno

Massimiliano Allegri, nelle ultime settimane, ha assunto sempre di più il ruolo di responsabile dell'area sportiva della Juventus. Il suo ruolo non sembra essere in discussione soprattutto in caso di qualificazione alla Champions League. Ma il tecnico non vorrebbe accontentarsi e il suo obiettivo sarebbe quello di tornare a vincere e soprattutto vorrebbe rendere allungare il più possibile il numero di partite stagionali.

In particolare, Massimiliano Allegri avrebbe fissato il numero a 37 partite da qui a giugno. Questo significherebbe che la Juventus sarebbe arrivata in finale di Coppa Italia e di Europa League. Dunque, l'obiettivo dell'allenatore sarebbe quella di tornare a vincere almeno un trofeo anche se per guadagnarsi la conferma in panchina gli basterebbe raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

Allegri ritrova gli argentini

Mancano, ormai pochi giorni, al ritorno in campo della Juventus e la squadra sta lavorando intensamente alla Continassa per arrivare al meglio alla ripresa del campionato. Per la gara del 4 gennaio, però, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione sette giocatori. Tra questi dovrebbero esserci anche Angel Di Maria e Leandro Paredes.

I due argentini sono tornati a Torino e hanno ripreso ad allenarsi al JTC. Dunque, è possibile che Massimiliano Allegri li risparmi in vista della gara contro la Cremonese il 4 gennaio. Dunque, Di Maria e Paredes avrebbero nelle gambe solo due allenamenti. In ogni caso se ne saprà qualcosa in più nella giornata di domani 3 gennaio quando Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa prima di partire direzione Cremona.