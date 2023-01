Il giornalista sportivo Paolo Paganini ha parlato di un possibile inserimento di un partner molto importante nella Juventus. Sul suo profilo Twitter ha ipotizzato l'ingresso di un socio importante per la società bianconera senza fare il nome di chi potrebbe essere. Diverse indiscrezioni di mercato confermerebbero come potrebbero essere Liberty Media e Amazon i nuovi soci che entrerebbero nella società bianconera. Bisognerà capire eventualmente se saranno soci minoritari o se eventualmente avranno una parte importante della società bianconera.

Possibile l'acquisto di quote societarie della Juventus da parte di Liberty Media e Amazon

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe avere nuovi partner. Si parla di un possibile acquisto di quote societarie da parte di Liberty Media e Amazon. A parlare del possibile ingresso di nuovi soci è stato Paolo Paganini, che però non ha menzionato quali potrebbero essere. Se così fosse sembra difficile che possano diventare soci di maggioranza anche in considerazione del fatto che in estate si festeggerà il centenario della Famiglia Agnelli come proprietaria della società bianconera. L'eventuale arrivo di nuovi partner potrebbe servire solo per sostenere la Juventus e dare ulteriori disponibilità economiche per continuare ad essere competitiva in Italia e nel calcio europeo.

Interessante anche il dialogo fra un utente e Paolo Paganini su Twitter. Alla domanda: 'Secondo lei l’arrivo di un partner importante può essere l’inizio delle vendita definitiva della Juventus?'. La risposta del giornalista sportivo è stata: 'Dipende dal partner ma mi dicono sia molto importante'.

Il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da parte della Juventus

La Juventus lavora in questo momento soprattutto sulle vicende giudiziarie con un possibile ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. La società bianconera spera evidentemente nell'annullamento della penalizzazione di 15 punti decisa dalla Corte Federale d'Appello.

Se invece fosse confermata la sentenza, potrebbe affidarsi al Tar, ultimo grado di giudizio. Prosegue anche l'indagine sul caso manovra stipendi, che potrebbe anche portare a nuove penalizzazioni per la società bianconera. Saranno mesi importanti per la Juventus in cui cercherà di qualificarsi alle competizioni europee per la stagione 2023-2024. Si lavora però anche sul mercato in previsione di giugno, considerando che diversi giocatori potrebbero lasciare la società bianconera in scadenza di contratto. Ci riferiamo in particolar modo ad Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria.