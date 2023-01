La Juventus è attesa da un mese impegnativo di gennaio in cui dovrà dedicarsi anche al mercato. Difficile aspettarsi investimenti importanti, se non dopo alcune cessioni pesanti. Potrebbe partire Weston McKennie che piace a diverse società inglesi. Fra i giocatori che, attualmente, sono in prestito potrebbe far ritorno momentaneamente a Torino Luca Pellegrini. La volontà del terzino è quella di giocare nel campionato italiano, considerando le problematiche che sta riscontrando in quello tedesco, con il tecnico dell'Eintracht Francoforte, Glasner, che lo considera un'alternativa ai titolari.

La squadra tedesca gioca con il 3-5-2, idea di gioco che non valorizza un terzino come Pellegrini.

Le ultime notizie di mercato confermano come il giocatore italiano sia pronto a ritornare in Serie A per trasferirsi alla Lazio, dove avrebbe la possibilità di giocarsi il posto da titolare con Marusic che, fra l'altro, è adattato nel ruolo di terzino sinistro. Sarebbe Maurizio Sarri a volere il giovane che potrebbe trasferirsi in prestito alla Lazio. Da valutare la modalità di trasferimento di Pellegrini, se in prestito con diritto oppure con obbligo di riscatto. La Juventus potrebbe decidere di non inserire nessuna possibilità di riscatto, sperando in una crescita del giocatore. In questo modo si potrebbe rivalutare il suo cartellino e magari cederlo ad un prezzo diverso rispetto ai 10 milioni di euro dell'attuale valutazione di mercato del giocatore.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Pellegrini sarebbe pronto a ritornare nel campionato italiano per trasferirsi in prestito alla Lazio. La società laziale dovrebbe prima lasciar partire Fares, anche in prestito, così poi da acquistare in prestito il giocatore attualmente all'Eintracht Francoforte ma il cartellino è di proprietà della Juventus.

Qualche settimana fa, diversi giornali sportivi avevano parlato di un Pellegrini alla Lazio come possibile anticipo per l'acquisto di Milinkovic-Savic da parte della Juventus, a giugno. Attualmente, non ci sono conferme e l'eventuale trattativa di mercato fra Juventus e Lazio per Pellegrini si concretizzerebbe come operazione a sé.

Intanto, la Juventus sta lavorando all'acquisto di un terzino sinistro per la stagione 2023-2024: potrebbe attingere al mercato dei parametro zero considerando che Alex Sandro potrebbe lasciare a scadenza di contratto la società bianconera a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando rinforzi anche in previsione del Calciomercato estivo. Abbiamo parlato della possibilità di attingere al mercato dei parametro zero a giugno per sostituire Alex Sandro. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera ci sarebbe Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica. Per quanto riguarda invece la fascia destra le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile offerta per Ivan Fresneda già per gennaio. Il classe 2004 ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.