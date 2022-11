La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato a gennaio. Diverse le esigenze per la società bianconera, si lavora all'acquisto di un'alternativa a Cuadrado ma potrebbe arrivare anche un centrale di difesa. Per quanto riguarda le cessioni potrebbero lasciare Torino a titolo definitivo i vari Daniele Rugani, che piace all'Atalanta, e Weston McKennie, che potrebbe trasferirsi in una società inglese. La Juve potrebbe ricavare dalla cessione dell'americano circa 20 milioni di euro che potrebbero essere utilizzati per rinforzare la difesa.

Si valutano anche altre cessioni, quelle dei giovani, per dar loro la possibilità di raccogliere più minutaggio e ritornare a Torino con la possibilità di giocarsi un posto da titolare. Potrebbe essere ceduto Kaio Jorge, che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio e a gennaio potrebbe ritornare nel campionato brasiliano. Ci sarebbe il Flamengo interessato al giocatore. La Juve valuta anche la cessione in prestito a gennaio di Matias Soulé, che nella prima parte di stagione è stato parte integrante della prima squadra bianconera raccogliendo però non molto minutaggio. I bianconeri starebbero valutando una cessione in prestito fino a giugno per l'argentino in Serie A, così da ritornare a Torino più pronto dalla stagione 2023-2024.

Le società che vorrebbero il giocatore sono lo Spezia e la Sampdoria, entrambi impegnate nella lotta per la permanenza nel campionato italiano. +

Possibile cessione in prestito per Soulé a gennaio

Uno dei giocatori cresciuti prima in Primavera bianconera e poi nell'under 23, denominata attualmente Next Gen, è sicuramente Matias Soulé.

L'argentino è arrivato a Torino a gennaio 2020 dopo essere andato in scadenza di contratto con il Velez Sarsfield. Una crescita importante quella del giocatore a tal punto che qualche mese fa il commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni lo ha convocato nonostante fosse una riserva nella Juventus. Rispetto alla scorsa stagione però Allegri lo ha considerato di più anche perché ha avuto diversi infortuni importanti nella prima parte di stagione.

Con i rientri di Di Maria e Chiesa la possibilità di giocare per l'argentino diminuirebbe, per questo la società bianconera starebbe valutando per lui una cessione in prestito. Ci sarebbero Spezia e Sampdoria pronte ad acquistarlo in prestito fino a giugno.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus è al lavoro anche per definire le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Su tutti spiccano i nomi di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel di Maria e Adrien Rabiot. Il francese potrebbe rimanere ma molto dipenderà dalle richieste d'ingaggio. Di certo l'inizio del mondiale sta confermando l'importanza del centrocampista, che ha segnato un gol e fornito ad un assist nel match contro l'Australia con la nazionale francese.