Uno dei calciatori della Juventus che non dovrebbero rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione è il brasiliano Alex Sandro.

La società torinese starebbe lavorando già al suo sostituto, con la società bianconera che potrebbe attingere al mercato dei parametri zero. Secondo vari rumor di stampa ci sono due giocatori in particolare che piacciono ai bianconeri: uno è Rafael Guerreiro, portoghese del Borussia Dortmund, e l'altro è Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica. Entrambi sono in scadenza di contratto a giugno e uno dei due potrebbe arrivare a parametro zero nella società bianconera.

Attualmente il preferito sarebbe lo spagnolo, che la Juventus ha già avuto modo di valutare da vicino nel girone di Champions League. Si tratta di un classe 1995, quindi è due anni più giovane del portoghese. Il Benfica vorrebbe confermarlo, ma il giocatore starebbe valutando un'eventuale nuova esperienza professionale all'estero. La Juventus lo gradirebbe perché può giocare terzino, ma anche centrocampista in un 3-5-2, modulo di gioco utilizzato peraltro da mister Allegri nelle ultime partite prima della pausa mondiale.

Possibile rinforzo per il dopo Alex Sandro uno fra Guerreiro e Grimaldo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando alla sostituzione di Alex Sandro.

Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la propria intesa contrattuale con la società bianconera.

Per la sua sostituzione vengono attualmente accostati ai bianconeri i profili di Rafael Guerreiro e di Alejandro Grimaldo, entrambi a loro volta in scadenza di contratto a giugno rispettivamente con il Borussia Dortmund e il Benfica.

Il primo ha disputato fino ad adesso 18 match con la società tedesca fra campionato, Coppa di Germania e Champions League segnando tre gol e fornendo tre assist.

Lo spagnolo invece ha giocato 28 match fra tutte le competizioni disputate dal Benfica, segnando tre gol e fornendo cinque assist.

Il resto del mercato della Juventus per la prossima stagione

Inoltre la Juventus starebbe valutando per l'estate anche diversi giocatori per rinforzare centrocampo e settore avanzato, anche in questo caso senza dover spendere in cartellini. In tal senso sono in scadenza di contratto con le rispettive società Youri Tielemans, centrocampista del Leicester, e Marco Asensio, punta del Real Madrid.