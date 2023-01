La Juventus tra qualche giorno tornerà in campo dopo la pausa per il mondiale. Tra i titolari dei bianconeri alla ripresa del campionato ci sarà anche Adrien Rabiot. Il francese è uno dei punti fermi di Massimiliano Allegri che lo considera uno dei suoi intoccabili. Il tecnico livornese ha sempre detto no di fronte alla possibilità di cedere il francese. Inoltre, l'assenza di Paul Pogba ha rafforzato la posizione di Adrien Rabiot nello scacchiere di Massimiliano Allegri. Adesso la Juventus sembra intenzionata a fare dei tentativi per rinnovare il contratto del suo numero 25 che va in scadenza a giugno.

Stando a quanto afferma, il Corriere di Torino, da parte della mamma-agente del francese sarebbe arrivata un'apertura ad un possibile rinnovo con la Vecchia Signora.

Si lavora al rinnovo di Rabiot

La Juventus, nelle scorse settimane, avrebbe contattato la mamma di Adrien Rabiot per parlare del rinnovo di contratto del ragazzo. La signora Veronique sarebbe in ottimi rapporti con Federico Cherubini e si sarebbe resa disponibile a sedersi al tavolo delle trattative. Dunque, tra qualche settimana le parti dovrebbero ritrovarsi faccia a faccia per capire quali sono i margini di trattativa. La Juventus dovrà dire fino a che punto sarà pronta a spingersi e la signora Veronique farà le sue richieste.

La mamma-agente di Rabiot dovrebbe partire da una base di 10 milioni di ingaggio e un bonus alla firma. Inoltre, l'entourage del francese avrebbe fatto sapere al club bianconero che si sarebbe aspettato una chiamata per iniziare le trattative di rinnovo dopo il mancato trasferimento al Manchester United della scorsa estate.

Adesso Rabiot è libero di parlare anche con altri club e dunque la Juventus rischia che il giocatore scelga chi gli offrirà un ingaggio più alto. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione, anche se i bianconeri sperano di poter riuscire a convincere il centrocampista transalpino a restare a Torino.

In caso di rinnovo, inoltre, la Juventus potrà contare ancora sul decreto crescita e questo potrebbe essere un punto a favore per la Vecchia Signora.

La Juventus prepara la trasferta di Cremona

Mentre la dirigenza della Juventus sta cercando di capire quali sono i margini di trattativa per il rinnovo di Adrien Rabiot, la squadra lavora in vista della ripresa del campionato. Massimiliano Allegri pensa soprattutto alla gara contro la Cremonese. Il tecnico livornese ha qualche dubbio di formazione ma ha anche alcune certezze. Una di queste è proprio Adrien Rabiot che dovrebbe guidare il centrocampo della Juventus anche in quel di Cremona. Mentre il dubbio più grande riguarda la corsia di destra dove mancheranno Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio. Per questo motivo, Massimiliano Allegri valuta alternative e starebbe pensando di utilizzare uno tra Marley Akè e Weston McKennie.