La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa fra calcio giocato e Calciomercato. Si dovrà lavorare anche in previsione di giugno, considerando che ci sono diversi giocatori a scadenza di contratto. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. La società bianconera proverà a confermare l'argentino e il francese, più facile il secondo considerando l'importanza che ha il francese per Allegri. Su Di Maria invece si parla di un ritorno nel campionato argentino, con la società bianconera che starebbe valutando già il sostituto.

L'ideale sarebbe Zaniolo anche se la Roma lo valuta ancora molto. Il giocatore ha un contratto fino a giugno 2024, il prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro. Piace molto anche Wilfried Zaha, ivoriano del Crystal Palace in scadenza di contratto con la società inglese a giugno. Il classe 1992 piace anche al Barcellona, alla ricerca di un giocatore in grado di essere schierato in tutti i ruoli del settore avanzato. Zaha fino ad adesso ha disputato 17 mach fra Fa Cup e campionato inglese segnando 6 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. Si tratta di un giocatore d'esperienza e qualità che potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa 6 milioni di euro a stagione, con l'agevolazione del Decreto Crescita che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Zaha per il calciomercato estivo. Il giocatore ivoriano potrebbe andare a sostituire Angel Di Maria, che valuterebbe il ritorno nel campionato argentino. Il giocatore del Crystal Palace piace anche al Barcellona.

Dopo diverse stagioni in Inghilterra Zaha potrebbe decidere di fare un'esperienza professionale nel campionato italiano. La carriera professionale di Zaha è stata sempre in Inghilterra, avendo giocato nel Crystal Palace e nel Manchester United. Esperienza professionale non ideale in quest'ultima, a tal punto che ha deciso di ritornare nel Palace.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare altri giocatori a parametro zero. Uno su tutti lo spagnolo Alejandro Grimaldo, che sarebbe considerato il dopo Alex Sandro ideale per la società bianconera. Per quanto riguarda invece il post Cuadrado piace molto Ivan Fresneda, una delle rivelazioni del campionato spagnolo. Il giocatore ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare a fine stagione considerando la crescita che avuto negli ultimi mesi il terzino spagnolo.