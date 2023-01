In questo momento la Juventus è al centro della ribalta per il "caso plusvalenze" (per il quale la Corte Federale d'appello ha comminato ai bianconeri 15 punti di penalizzazione, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni) e per quello sulla "manovra stipendi", ancora non valutato con alcuna decisione da parte della Figc.

Sul tema di stanno esprimendo pubblicamente in questi giorni diversi personaggi. Molto critico nei confronti della Juventus nelle ultime settimane è stato in particolare il giornalista sportivo Paolo Ziliani, che in un recente post sui social ha attribuito responsabilità alla società bianconera anche riguardo al fatto che la Serie A sia diventata da qualche anno tecnicamente inferiore ad altri campionati europei.

Il giornalista Ziliani parla delle difficoltà del calcio italiano

'Nel 2012 la Juventus di Agnelli vinse il suo primo campionato. Il campionato inglese e Serie A avevano lo stesso valore. Dopo 9 scudetti consecutivi-Juve e 12 anni di calcio vergognosamente falsato e avvelenato la Serie A è morta. E il mondo grazie alla Juve ci guarda come farabutti', è questo il post pubblicato da Paolo Ziliani sul proprio account Twitter nelle scorse ore.

Queste parole hanno inevitabilmente generato diversi commenti social, sia a suo sostegno, sia di critica. Un utente ad esempio ha voluto fare riferimento al gol di Muntari annullato al Milan, un episodio che risale proprio al primo scudetto vinto dalla Juventus di Andrea Agnelli.

Un altro utente ha voluto sottolineare come la Serie A sia ormai stata superata anche dal campionato tedesco.

Secondo Ziliani la Juventus avrebbe rovinato gli ultimi 30 anni del calcio italiano

In linea con il tweet di queste ore, Paolo Ziliani aveva scritto un altro post qualche giorno fa: 'Avete falsato, rovinato gli ultimi 30 anni di calcio, buona Superlega'.

Mentre in un altro tweet - relativamente al filone di indagine sulla "manovra stipendi" - lo stesso giornalista ha recentemente scritto: 'La Juventus potrebbe uscire da questo secondo processo con una penalizzazione di 40-45 punti che la manderebbe oggi al 20° e ultimo posto in classifica a quota -17/-22. Con una salvezza difficilmente raggiungibile nelle partite rimanenti'.

Gli ultimi sviluppi

Ieri, lunedì 30 gennaio, intanto la Corte Federale d'Appello ha pubblicato le motivazioni ufficiali della sentenza che ha portato alla penalizzazione della Juventus con 15 punti nella classifica di Serie A.

Subito dopo la società bianconera, con un comunicato stampa sul proprio sito web ufficiale, ha confermato l'intenzione di fare ricorso al Collegio di garanzia del Coni per ottenere la revoca della sanzione.