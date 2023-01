La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo fra calcio giocato e Calciomercato. C'è molto lavoro da fare per Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, attualmente i responsabili della gestione sportiva della società bianconera. Non solo programmare gli acquisti eventuali di gennaio, ma anche decidere quale sarà il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spicca anche Adrien Rabiot, che da una stagione e mezza è diventato un giocatore molto importante per la Juventus. Merito anche della fiducia di Allegri nei confronti del francese, a tal punto che il tecnico avrebbe chiesto alla società di cercare un'intesa sul prolungamento di contratto del francese.

Ci sarebbe disponibilità di un incontro fra la mamma-agente sportivo del giocatore e la società bianconera anche se secondo le ultime notizie di mercato Veronique Rabiot sarebbe infastidita dal ritardo con cui la Juventus avrebbe deciso di incontrarla per discutere di un eventuale prolungamento di contratto dato che la madre aspettava un'offerta di rinnovo per Rabiot già a luglio scorso. Anche perché a gennaio il giocatore potrebbe già scegliere altre offerte, considerando che non mancano società pronte ad offrirgli un ricco ingaggio a partire da giugno prossimo. Attualmente sembrerebbe esserci una certa distanza fra le richieste del giocatore e l'offerta della società bianconera, con la Juventus che vorrebbe confermargli l'ingaggio attuale (circa 7,5 milioni di euro a stagione) con l'aggiunta di alcuni bonus.

Il francese invece vorrebbe invece circa 10 milioni di euro a stagione più bonus.

Possibile incontro fra Rabiot e la Juventus per discutere del prolungamento di contratto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ripresa da ilbianconero.com, la mamma agente di Adrien Rabiot sarebbe pronta ad incontrare la Juventus per discutere di un eventuale prolungamento di contratto del giocatore.

Veronique Rabiot sarebbe però infastidita dal ritardo con cui la Juve avrebbe deciso di incontrarla, si sarebbe infatti aspettata una telefonata a settembre, dopo che il centrocampista aveva deciso di non accettare l'offerta del Manchester United. Attualmente le possibilità di un prolungamento di contratto del francese non sono molte per motivi economici, considerando che ci sarebbero almeno 3 milioni di differenza fra offerta della Juventus e richieste del giocatore.

Allegri spera in una riconferma del francese anche perché il centrocampista ha dimostrato tutta la sua importanza nella prima parte di stagione segnando anche gol importanti in campionato e nella nazionale francese.

Adrien Rabiot piace a diverse società inglesi ma anche a Bayern Monaco e Paris Saint Germain

Sul giocatore francese ci sarebbero diverse società inglesi, pronte a garantire circa 10 milioni di euro a stagione più bonus al giocatore. Ci sarebbero però anche il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain sul centrocampista, in quest'ultimo caso si tratterebbe di un ritorno in quanto Rabiot lasciò a parametro zero la società francese nel 2019 proprio per accettare l'offerta della Juventus.