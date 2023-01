La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo. Gran parte delle trattative potrebbero definirsi dopo il 18 gennaio, data del primo Consiglio d'Amministrazione. Si lavora su un rinforzo per la fascia destra difensiva, oltre a qualche cessione. Una su tutte quella di Kaio Jorge che potrebbe lasciare Torino in prestito per raccogliere minutaggio. Dovrebbe, invece, rimanere Soulé. Per quanto riguarda le cessioni a titolo definitivo, oltre a quella di McKennie, potrebbe concretizzarsi la partenza con obbligo di riscatto di Luca Pellegrini.

Il terzino, attualmente all'Eintracht Francoforte, non è considerato un titolare dal tecnico Glasner. Fra l'altro, il giocatore non è agevolato dal modo di di giocare della squadra tedesca e sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale. Vorrebbe trasferirsi alla Lazio, si parla di un possibile prestito di due anni con obbligo di riscatto a giugno 2024 per circa 10 milioni di euro. La Juventus sarebbe pronta a lasciarlo partire ma vorrebbe una prelazione sull'acquisto di Sergej Milinkovic Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 e che potrebbe lasciare la società laziale a prezzo vantaggioso a giugno. Si parla di un prezzo di circa 40 milioni di euro e di una possibile intesa economica sulla base di 6 milioni di euro a stagione con il giocatore.

Possibile la cessione di Pellegrini alla Lazio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe cedere Pellegrini alla Lazio. La società bianconera, però, vorrebbe una prelazione sull'acquisto di Milinkovic Savic che, però, non sarebbe considerata dalla società laziale. Di certo, in caso di mancato prolungamento di contratto, c'è il rischio per la Lazio che possa andare a parametro zero nel 2024, oltre al fatto che il prezzo diminuirebbe alla lunga.

Per questo, potrebbe decidere di lasciarlo partire, accettando offerte di circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda Pellegrini, si parla di una possibile cessione alla Lazio in prestito di due anni con riscatto a circa 10 milioni di euro. In questa stagione non ha dato un grande contributo all'Eintracht Francoforte, il tecnico Glasner lo considera una riserva.

Per quanto riguarda, invece, le altre cessioni, si valutano offerte per Weston McKennie [VIDEO]. Se dovesse arrivare una somma di circa 30 milioni di euro, la società bianconera lo lascerebbe partire. Ci sarebbero diverse società tedesche ed inglesi sul giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire anche il mercato di giugno, soprattutto considerando che tanti giocatori potrebbero lasciare Torino a parametro zero. Fra questi Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel di Maria. Il sostituto del brasiliano potrebbe essere Alejandro Grimaldo, protagonista di una stagione importante fino ad adesso con il Benfica ed in scadenza di contratto a giugno.