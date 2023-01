La Juventus inizia la seconda parte di stagione con una vittoria importante. Merito di un super gol di Milik, su punizione, al 91esimo minuto, dopo un match davvero difficile giocato molto bene dalla Cremonese. I bianconeri, nel primo tempo, hanno sbagliato molto migliorando nel secondo e riuscendo a vincere il match. Già dal 7 gennaio, però, si ritorna in campo, con la Juventus che sfiderà all'Allianz Stadium di Torino l'Udinese, reduce da un pareggio alla Dacia Arena contro l'Empoli. La squadra di Sottil non è riuscita a concretizzare il gioco e le azioni create andando in svantaggio inizialmente e pareggiando con Pereyra nel secondo tempo.

La Juventus non recupera per la sfida contro i friulani i vari Bonucci, Cuadrado, Pogba e Vlahovic, potrebbe invece essere disponibile almeno per la panchina Angel Di Maria che ha rimediato una contusione che non gli ha permesso di essere convocato per la sfida contro la Cremonese. Allegri conta di recuperare la forma ottimale dei vari Rabiot e Paredes, schierati nel secondo tempo contro i lombardi. Il francese è stato decisivo rimediando la punizione poi segnata da Milik. Per quanto riguarda, invece, l'Udinese dovrebbe saltare il match Deulofeu che non ha giocato neanche la sfida contro l'Empoli. Il tecnico dell'Udinese dovrebbe confermare nel settore avanzato Success, insieme a Beto.

Allegri dovrebbe affidarsi a Milik e Kean

Il tecnico della Juventus Allegri dovrebbe schierare il 3-5-2, idea di gioco oramai tradizionale e che ha portato la squadra bianconera ad ottenere 7 vittorie consecutive ed ad avvicinare il primo posto, attualmente distante sette punti. In porta dovrebbe essere confermato Szczesny, difesa a tre con il possibile rientro di Alex Sandro e panchina per Gatti.

Potrebbe essere, quindi, un settore tutto brasiliano quello schierato dal tecnico, con Danilo centrale di destra, Bremer e Alex Sandro. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, sulla fascia destra potrebbe essere confermato Soulé dopo la buona prestazione contro la Cremonese, con un unico errore difensivo che sarebbe potuto costare il gol per i lombardi.

Per quanto riguarda il centrocampo, Locatelli dovrebbe giocare davanti alla difesa supportato da Miretti e Rabiot. Kostic confermato sulla fascia sinistra, Milik dovrebbe giocare in avanti supportato da Kean.

Il tecnico dell'Udinese Sottil dovrebbe schierare Beto

L'Udinese dovrebbe giocare con il tradizionale 3-5-2, in porta Sottil dovrebbe confermare Silvestri, difesa a tre formata da Becao, Bijol e Perez. Centrocampo a cinque con Pereyra sulla fascia destra, Walace, Lovric e Arslan e Udogie sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato Success dovrebbe giocare a supporto di Beto, il brasiliano sarebbe il sostituto di Deulofeu che potrebbe non recuperare per il match.

Le probabili formazioni di Juventus e Udinese

Juventus (3-5-2): Szczesny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - Soulé, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic - Milik, Kean. Allenatore Massimiliano Allegri.

Udinese (3-5-2): Silvestri - Becao, Bijol, Perez - Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie - Success, Beto. Allenatore Andrea Sottil.